"Слава Україні"! Меган Маркл привітала українців

Під час "Ігор Нескорених" українська команда подарувала принцу Гаррі та Меган Маркл календар Фонду "Повернись живим".

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Принц Гаррі разом із дружиною Меган Маркл під час "Ігор Нескорених" у Нідерландах особливу увагу приділили українській команді. Герцог Сассекський звернувся до учасників зі словами підтримки, наголосивши, що сьогодні весь світ єднається з Україною. А Меган Маркл привітала українців фразою "Слава Україні" та наголосила, що розуміє, як збірній було непросто брати участь у заході. Про це повідомляє видання Daily mail.

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Незважаючи на всі складнощі, українська команда приїхала на "Ігри Нескорених" у Гаагу, щоб ще раз нагадати світові про те, що відбувається в нашій країні. І подарувала герцогам Сасекським календар Фонду "Повернись живим", який допомагає українським військовим. На кожній із 12 сторінок календаря є інформація про те, який обсяг допомоги Фонд відправляє на фронт і як саме це допомагає військовим.

Нагадаємо, "Ігри Нескорених" — масштабний спортивний захід, який вісім років курує принц Гаррі. Його головна мета — пропаганда спорту як засобу реабілітації для ветеранів війни, які зазнали поранень. "Ігри" стартували 16 квітня у Гаазі та завершаться 22 квітня.

У Нідерланди з України вирушила команда з 19 українських спортсменів-військовослужбовців, які змагатимуться з 500 ветеранами та військовослужбовцями з 18 країн-членів НАТО та партнерів Альянсу. На жаль, наша команда поїхала в Гаагу без одного учасника – парамедика Юлії Паєвської, яка потрапила в полон до російських окупантів під час допомоги з евакуацією людей з Маріуполя.

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