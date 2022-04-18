История глубокой озабоченности. Топ снимков Макрона за время войны в Украине

Эммануэль Макрон уже прославился не только, как президент Франции, но и как обладатель самых интересных официальных снимков среди глав держав.

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Эммануэль Макрон с начала вторжения ВС РФ в Украину прославился в СМИ не только как президент Франции и глава государства наиболее часто звонящий президенту России, но и как обладатель самых оригинальных официальных снимков. Они мгновенно расходятся по передовицам и становятся объектом "фотожаб" и ироничных замечаний.

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Автор этих снимков – официальный фотограф Елисейского дворца Соазиг де ла Муассоньер. Она сопровождает французского президента всегда и везде, умудряясь сделать исключительно удачные снимки, которые призваны показать Макрона и как главу страны, и как простого человека: с его эмоциями и страстями. Особого внимания заслуживают фотографии, сделанные после начала войны в Украине. Фокус выбрал лучшие.

Началась серия 24 февраля, собственно, в день вторжения. С этого момента в Instagram Соазиг стали появляться снимки Макрона, обуреваемого печальными мыслями. Причем акцент был именно на его лице и руках, а также на обручальном кольце. Оно, к слову, весьма примечательно: состоит сразу из трех, сплетенных колец вместе.

[ + – ] Эммануэль Макрон - первое фото, сделанное 24 февраля Фото: Instagram soazigdelamoissonniere

Президента Франции фотограф показала в цвете, а на следующий день поэкспериментировала с черно-белыми снимками.

[ + – ] Эммануэль Макрон после очередного звонка Путину Фото: Instagram soazigdelamoissonniere [ + – ] Эммануэль Макрон после очередного звонка Путину Фото: Instagram soazigdelamoissonniere

С конца февраля и начала марта на фото появился еще один важный герой — телефон. Макрон намного чаще, чем остальные главы государств, звонит Владимиру Путину, и Соазиг фиксирует все его переживания по поводу безрезультатности этих переговоров, так как война в Украине продолжается.

[ + – ] Эммануэль Макрон и его телефон Фото: Instagram soazigdelamoissonniere

Сам Макрон отмечал, что вначале звонил президенту РФ по просьбе Владимира Зеленского, потому что сам Зеленский до Путина дозвониться не может. Эммануэль отмечал, что слова украинского президента российскому передал, но о чем именно шла речь – не уточнял.

Фото: Instagram soazigdelamoissonniere Фото: Instagram soazigdelamoissonniere Фото: Instagram soazigdelamoissonniere

Эксперт по политической и корпоративной эстетике Патрисия Сентено писала, что на фотографиях человек, который преодолевает сложности, "превращая их в силу". "Эти жесты отчаяния, разочарования, истощения, одиночества, уязвимости во время переговоров, которые не приносят плодов и от которых другой отказался бы, чтобы не выглядеть слабым как лидер", — заявила Патрисия.

Примечательным стал и день 13 марта, когда Макрон решил сменить наряд. Ранее он появлялся в элегантных костюмах и при галстуке, но, как подозревают журналисты, насмотревшись на Владимира Зеленского, который с начала войны появляется исключительно в простых брюках, регланах и футболках в стиле милитари, тоже попробовал сменить имидж.

[ + – ] Эммануэль Макрон, подражающий стилю Владимира Зеленского Фото: Instagram soazigdelamoissonniere

Макрон выбрал толстовку с логотипом CPA 10 — спецподразделения ВВС Франции и ради фотосессии отпустил слегка небрежную щетину.

Впрочем, смена имиджа, видимо, оказалась не слишком удачной идеей, после того, как французского президента раскритиковали в СМИ, на встречу с мэром Мелитополя Иваном Федоровым, который побывал в российском плену, Макрон снова оделся по протоколу.

[ + – ] Эммануэль Макрон и Иван Федоров Фото: Instagram soazigdelamoissonniere

Макрон получил от мэра подарок, пожал Федорову руку (при этом акцент был на украинском флажке на рукаве мэра), после чего пробежался под щелчки фотоаппарата.

[ + – ] Эммануэль Макрон с подарком из Украины Фото: Instagram soazigdelamoissonniere [ + – ] Бегущий Эммануэль Макрон Фото: Instagram soazigdelamoissonniere

Бегущий Макрон – это еще один популярный сюжет на официальных снимках, призванный демонстрировать его молодость, кипучую энергию и желание показаться простым рядовым гражданином, который не боится своих непарадных снимков.

Не стоит забывать, что президент Франции также беспокоится не только об Украине, но и о собственном будущем. Сейчас в стране проходят президентские выборы. Так что в соцсетях хватает его снимков с супругой, сделанных как бы случайно, и встреч с избирателями.

Но последняя порция снимков превзошла все предыдущие. На одной из фотографий Макрон демонстрирует изрядно волосатую грудь.

Фото: Instagram soazigdelamoissonniere

Какая была цель у данного фото – неизвестно. Но ясно, что стоит ждать порции новых "фотожаб" и насмешливых постов в соцсетях.

Но, говоря о Макроне и его фотографиях, стоит рассказать и об авторе снимков — Соазиг де ла Муассоньер.

Соазиг де ла Муассоньер происходит из франко-немецкой семьи. Родилась 28 августа 1981 года в Сен-Жермен-ан-Ле. Сначала она обучалась режиссерскому делу, а в 2006 году поступила в школу фотографии EFET Photographie. Карьеру начала, как уличный фотограф, работала на фрилансе. В 2012 году стала официальным фотографом политика Франсуа Байру во время президентской гонки.

[ + – ] Соазиг де ла Муассоньер в поисках удачного ракурса Фото: FRANCE 24

В сентябре 2016 года Соазиг стала официальным фотографом Эммануэля Макрона и именно она снимала его для предвыборных плакатов. В апреле 2018 года возглавила фотоотдел Елисейского дворца.