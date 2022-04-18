Історія глибокої стурбованості. Топ знімків Макрона за час війни в Україні

Емманюель Макрон уже прославився не лише як президент Франції, а й як володар найцікавіших офіційних знімків серед глав держав.

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Емманюель Макрон із початку вторгнення ЗС РФ в Україну прославився в ЗМІ не тільки як президент Франції та глава держави, який найбільше телефонує президенту Росії, але і як володар найоригінальніших офіційних знімків. Вони миттєво розходяться по передовицях і стають об'єктом "фотожаб" та іронічних зауважень.

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Авторка цих знімків — офіційна фотографка Єлисейського палацу Соазіґ де ла Муассоньєр. Вона супроводжує французького президента завжди та скрізь, примудряючись зробити виключно вдалі знімки, які покликані показати Макрона і як главу країни, і як просту людину: з його емоціями та пристрастями. На особливу увагу заслуговують фотографії, зроблені після початку війни в Україні. Фокус вибрав найкращі.

Почалася серія 24 лютого, власне, у день вторгнення. З цього моменту в Instagram Соазіґ стали з'являтися знімки Макрона, оточеного сумними думками. Причому акцент був саме на його обличчі та руках, а також на обручці. Воно, до речі, дуже примітне: складається з трьох сплетених кілець разом.

[ + – ] Емманюель Макрон — перше фото, зроблене 24 лютого Фото: Instagram soazigdelamoissonniere

Президента Франції фотографка показала в кольорі, а наступного дня поекспериментувала з чорно-білими знімками.

[ + – ] Емманюель Макрон після чергового дзвінка Путіну Фото: Instagram soazigdelamoissonniere [ + – ] Емманюель Макрон після чергового дзвінка Путіну Фото: Instagram soazigdelamoissonniere

Із кінця лютого та початку березня на фото з'явився ще один важливий герой — телефон. Макрон набагато частіше, ніж решта глав держав, дзвонить Володимиру Путіну, і Соазіґ фіксує всі його переживання з приводу безрезультатності цих переговорів, оскільки війна в Україні триває.

[ + – ] Емманюель Макрон і його телефон Фото: Instagram soazigdelamoissonniere

Сам Макрон зазначав, що спочатку дзвонив президенту РФ на прохання Володимира Зеленського, бо сам Зеленський до Путіна не може додзвонитися. Емманюель зазначав, що слова українського президента російському передав, але про що саме йшлося – не уточнював.

Фото: Instagram soazigdelamoissonniere Фото: Instagram soazigdelamoissonniere Фото: Instagram soazigdelamoissonniere

Експертка з політичної та корпоративної естетики Патрісія Сентено писала, що на фотографіях людина, яка долає складнощі, "перетворюючи їх на силу". "Ці жести відчаю, розчарування, виснаження, самотності, вразливості під час переговорів, які не приносять плодів і від яких інший відмовився б, щоб не виглядати слабким як лідер", — заявила Патрісія.

Примітним став і день 13 березня, коли Макрон вирішив змінити вбрання. Раніше він з'являвся в елегантних костюмах і при краватці, але, як підозрюють журналісти, надивившись на Володимира Зеленського, який із початку війни з'являється виключно в простих штанах, регланах і футболках у стилі мілітарі, теж спробував змінити імідж.

[ + – ] Емманюель Макрон, який наслідує стиль Володимира Зеленського Фото: Instagram soazigdelamoissonniere

Макрон вибрав толстовку з логотипом CPA 10, спецпідрозділу ВПС Франції, і заради фотосесії відпустив трохи недбалу щетину.

Утім, зміна іміджу, мабуть, виявилася не надто вдалою ідеєю, після того, як французького президента розкритикували в ЗМІ, на зустріч із мером Мелітополя Іваном Федоровим, який побував у російському полоні, Макрон знову одягнувся за протоколом.

[ + – ] Емманюель Макрон та Іван Федоров Фото: Instagram soazigdelamoissonniere

Макрон отримав від мера подарунок, потиснув Федорову руку (при цьому акцент був на українському прапорці на рукаві мера), після чого пробіг під клацання фотоапарата.

[ + – ] Емманюель Макрон із подарунком із України Фото: Instagram soazigdelamoissonniere [ + – ] Емманюель Макрон, який біжить Фото: Instagram soazigdelamoissonniere

Макрон, який біжить, — це ще один популярний сюжет на офіційних знімках, покликаний демонструвати його молодість, кипучу енергію та бажання здатися простим пересічним громадянином, який не боїться своїх непарадних знімків.

Не слід забувати, що президент Франції також турбується не лише про Україну, а й про власне майбутнє. Наразі в країні проходять президентські вибори. Тож у соцмережах вистачає його знімків із дружиною, зроблених ніби випадково, та зустрічей із виборцями.

Але остання порція знімків перевершила всі попередні. На одній із фотографій Макрон демонструє добряче волохаті груди.

Фото: Instagram soazigdelamoissonniere

Яка була мета цього фото — невідомо. Але ясно, що варто чекати порції нових "фотожаб" і насмішкуватих постів у соцмережах.

Але, говорячи про Макрона та його фотографії, варто розповісти й про авторку знімків — Соазіґ де ла Муассоньєр.

Соазіґ де ла Муассоньєр походить із франко-німецької сім'ї. Народилася 28 серпня 1981 року в Сен-Жермен-ан-Ле. Спочатку вона навчалася режисерській справі, а 2006 року вступила до школи фотографії EFET Photographie. Кар'єру почала як вулична фотографка, працювала на фрілансі. У 2012 році стала офіційним фотографом політика Франсуа Байру під час президентських перегонів.

[ + – ] Соазіґ де ла Муасоньєр у пошуках вдалого ракурсу Фото: FRANCE 24

У вересні 2016 року Соазіґ стала офіційною фотографкою Емманюеля Макрона, і саме вона знімала його для передвиборчих плакатів. У квітні 2018 року очолила фотовідділ Єлисейського палацу.