Еммануель Макрон змінив стиль, наслідуючи Володимира Зеленського
Президент Франції, який раніше з'являвся лише в костюмах, "засвітився" голеним і в толстовці.
Президент Франції Еммануель Макрон зазвичай на публіці та офіційних знімках з'являється в елегантних костюмах і чисто поголеним, проте на останніх фотографіях він продемонстрував недбалий стиль. Після чого його негайно запідозрили в наслідуванні президента України Володимира Зеленського. Про це пише Bild.
З початку війни в Україні Володимир Зеленський відмовився від костюмів і записує свої відеозвернення зазвичай у захисного кольору футболках та таких же флісових толстовках. Втім, це цілком зрозуміло. В умовах війни вже не до дотримання протоколу. Також президент України не має змоги регулярно голитися. Втім, решта українських політиків та чиновників також відмовилися від офіційного стилю.
Президент Франції, у свою чергу, продовжував викладати фотографії, де він позував в елегантних костюмах. Одна з його останніх фотосесій, зроблена його офіційним фотографом в Єлисейському палаці Соазіг Де Ла Муассоньєр одразу після переговорів із президентом РФ Путіним, навіть викликала хвилю мемів через те, що Макрон демонстрував на знімках картинні переживання.
Але для останньої фотосесії президент Франції вирішив радикально змінити стиль і постав перед фотографами у вільній толстовці, джинсах та злегка неголеним. Причому толстовка була непростою – на ній красується логотип CPA 10. Це спецпідрозділ ВПС Франції. Парашутисти з 10 спецпідрозділу спеціалізуються на складних кризових спецопераціях: порятунок заручників, евакуація французьких громадян або навіть захоплення ворожих територій. Востаннє Макрон відвідував ескадрилью у 2020 році.
Західні ЗМІ вже запідозрили його в копіюванні стилю Володимира Зеленського. Тим більше, що українського президента вже називають героєм нашого часу, а його фото та відео стають вірусними. В Instagram за кількістю підписників він навіть випередив репера Каньє Веста.
Журналісти вважають, що новий образ Макрона має звільнити його від образу стандартного політика та зробити ближчим до народу.