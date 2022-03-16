Еммануель Макрон змінив стиль, наслідуючи Володимира Зеленського

Президент Франції, який раніше з'являвся лише в костюмах, "засвітився" голеним і в толстовці.

Президент Франції Еммануель Макрон зазвичай на публіці та офіційних знімках з'являється в елегантних костюмах і чисто поголеним, проте на останніх фотографіях він продемонстрував недбалий стиль. Після чого його негайно запідозрили в наслідуванні президента України Володимира Зеленського. Про це пише Bild.

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З початку війни в Україні Володимир Зеленський відмовився від костюмів і записує свої відеозвернення зазвичай у захисного кольору футболках та таких же флісових толстовках. Втім, це цілком зрозуміло. В умовах війни вже не до дотримання протоколу. Також президент України не має змоги регулярно голитися. Втім, решта українських політиків та чиновників також відмовилися від офіційного стилю.

[ + – ] Володимир Зеленський – президент України Фото: Офис президента

Президент Франції, у свою чергу, продовжував викладати фотографії, де він позував в елегантних костюмах. Одна з його останніх фотосесій, зроблена його офіційним фотографом в Єлисейському палаці Соазіг Де Ла Муассоньєр одразу після переговорів із президентом РФ Путіним, навіть викликала хвилю мемів через те, що Макрон демонстрував на знімках картинні переживання.

Фото: Instagram soazigdelamoissonniere Фото: Instagram soazigdelamoissonniere Фото: Instagram soazigdelamoissonniere

Але для останньої фотосесії президент Франції вирішив радикально змінити стиль і постав перед фотографами у вільній толстовці, джинсах та злегка неголеним. Причому толстовка була непростою – на ній красується логотип CPA 10. Це спецпідрозділ ВПС Франції. Парашутисти з 10 спецпідрозділу спеціалізуються на складних кризових спецопераціях: порятунок заручників, евакуація французьких громадян або навіть захоплення ворожих територій. Востаннє Макрон відвідував ескадрилью у 2020 році.

Фото: Instagram soazigdelamoissonniere Фото: Instagram soazigdelamoissonniere Фото: Instagram soazigdelamoissonniere Фото: Instagram soazigdelamoissonniere

Західні ЗМІ вже запідозрили його в копіюванні стилю Володимира Зеленського. Тим більше, що українського президента вже називають героєм нашого часу, а його фото та відео стають вірусними. В Instagram за кількістю підписників він навіть випередив репера Каньє Веста.

Журналісти вважають, що новий образ Макрона має звільнити його від образу стандартного політика та зробити ближчим до народу.