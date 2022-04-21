Парад планет в апреле 2022. Транзит Венеры, Сатурна, Марса и Юпитера

Такое количество планет в одном знаке зодиака — событие достаточно редкое.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В апреле 2022 года в один ряд сразу становятся четыре важные планеты – Венера, Сатурн, Марс и Юпитер. По словам астрологов, они окажутся в знаке Козерога.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Начиная с 17 апреля 2022 года Сатурн, Марс, Венера и Юпитер выстроятся вместе в редком космическом параде. Ранее эти четыре планеты сходились только в 2005, 2016 и 2020 годах. Кстати, в последнем была вспышка мировой пандемии коронавируса.

Однако планета Сатурн уже полтора года находится в Козероге. Так что особых изменений с ней не будет, но другие три планеты только планируют присоединиться к параду.

[ + – ] Астролог о параде планет в Козероге 2022

Транзит Венеры и Марса

Когда Марс попадает в Козерог, он экзальтирует, ведь это планета войн. В это время следует тщательно все планировать, у людей будет много сил, чтобы эти планы воплощать в жизнь. Так что можно достичь больших результатов, если правильно распределить ресурсы.

Когда у Козерога есть цель, он идет к ней, плюс воинственный Марс ему в этом поможет.

Венера – красивая и нежная планета, место рождения женщин, по легендам. Ведь "мужчины с Марса, а женщины с Венеры". Однако наши желания могут оказаться в рамках, ведь Венера попала в достаточно прагматичный знак Козерога. Однако это хорошее время для того, чтобы сделать, например, предложение своему любимому человеку и начать строить долгосрочные отношения.

Когда воинственный Марс и хрупкая Венера объединяются вместе, получается очень интересный союз. Люди в это время хотят больше близости и любви. Однако прагматический Козерог будет немного сдерживать страсть людей.

Астропрогноз от Эдуарда Фальковского

По словам специалиста, в начале апреля 2022 года в небе доминировал Марс. Планета – активный старт, двигатель. Однако к нему присоединится Сатурн – полная противоположность Марсу. Это планета – тормоз, стагнация.

[ + – ] Астролог Эдуард Фальковский о главных астрологических событиях апреля 2022

12 апреля Юпитер и Нептун соединились. Поэтому доминирует творчество, духовная жизнь. В это время все станет понятно и выйдет наружу многое, что раньше скрывалось.

Последний день апреля (30-е число) 2022 года знаменует собой солнечное затмение. Перед людьми встанут новые задачи и тенденции.

Тщательное внимание следует обратить на вопросы финансов, духовности и контролировать свою агрессию. Каждое слово при солнечном затмении будет иметь свои последствия в будущем.

Также можно заняться своим здоровьем и обратиться к матушке-земле – первоначалу всего живого на планете. Поэтому это хорошее время, чтобы сажать урожай и проводить посевную.

Астролог рекомендует пересмотреть свои доходы.

До 16 мая 2022 года будет полное лунное затмение. В это время нужно искать правду и вести себя осторожно.

Ранее Фокус писал о трех знаках зодиака, которым точно повезет в финансовом плане до конца апреля 2022 года.