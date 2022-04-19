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В Сети показали недостроенный дом Чубайса в Подмосковье

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дом анатолий чубайс, анатолий чубайс, переделкино, дом чубайса, подмосковье
Фото: "Известия"

Сам российский политик три недели назад был замечен в Стамбуле. Где он сейчас – неизвестно

23 марта российский политик Анатолий Чубайс внезапно подал в отставку и покинул РФ вместе с женой Дуней Смирновой. Вскоре после этого его видели в Стамбуле, когда он снимал деньги в банкомате. В подмосковном Переделкино остался недостроенным шикарный особняк политика за 30 миллионов долларов. Блогер Алексей Наседкин опубликовал снимки дома.

Известно, что стройку бывший председатель правления АО "Роснано" начал вскоре после свадьбы в 2012 году. Причем место для постройки выбирала именно жена Чубайса – Авдотья (Дуня) Смирнова.

дом анатолий чубайс, анатолий чубайс, переделкино, дом чубайса, подмосковье
Фото: Соцсети

Особняк возвели на участке в 1,6 гектара. Строительством занималась швейцарская компания SFO Concept AG. Спроектировал дом известный архитектор Сергей Скуратов, ранее построивший известную высотку "Дом на Мосфильмовской".

Недостроенный дом Чубайса находится в подмосковном Переделкино, который ранее был писательским дачным поселком. Рядом с особняком политика находятся дом-дача Пастернака и дача покойного актера Филозова. По слухам, Чубайс хотел приобрести ее у вдовы актера.

Также появилась информация о том, что нынешний глава "Роснано" Сергей Куликов попросил генерального прокурора РФ Игоря Краснова проверить работу компании за 2010–2020 годы. В этот период, напомним, этой корпорацией руководил Анатолий Чубайс.

дом анатолий чубайс, анатолий чубайс, переделкино, дом чубайса, подмосковье
Фото: Соцсети
дом анатолий чубайс, анатолий чубайс, переделкино, дом чубайса, подмосковье
Фото: Соцсети
дом анатолий чубайс, анатолий чубайс, переделкино, дом чубайса, подмосковье
Фото: Соцсети
дом анатолий чубайс, анатолий чубайс, переделкино, дом чубайса, подмосковье
Фото: Соцсети
дом анатолий чубайс, анатолий чубайс, переделкино, дом чубайса, подмосковье
дом анатолий чубайс, анатолий чубайс, переделкино, дом чубайса, подмосковье
дом анатолий чубайс, анатолий чубайс, переделкино, дом чубайса, подмосковье
дом анатолий чубайс, анатолий чубайс, переделкино, дом чубайса, подмосковье

Данное письмо попало в Генпрокуратуру РФ 24 марта, а Чубайс покинул РФ 23 марта.

Напомним, в Кремле об отъезде политика, который в последнее время занимал пост специального представителя президента РФ, говорили крайне сдержанно, как и о причинах его отставки.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что его патрон "никак" не отреагировал на отъезд своего сотрудника.

"Вряд ли он как-то отреагировал. Ну, уволился и уволился. Он же, все-таки не забывайте, не был, что называется, регулярным сотрудником, он же был на общественных началах. Он же не был непосредственным сотрудником администрации президента", — заявил Песков и отметил, что зарплату политик не получил. Где сейчас находится Чубайс и его жена – неизвестно. По слухам, он мог улететь в Италию, где проживает 68-летний Олег Киселев, ранее занимавший пост зампредседателя "Роснано".