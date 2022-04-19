В Сети показали недостроенный дом Чубайса в Подмосковье

Сам российский политик три недели назад был замечен в Стамбуле. Где он сейчас – неизвестно

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23 марта российский политик Анатолий Чубайс внезапно подал в отставку и покинул РФ вместе с женой Дуней Смирновой. Вскоре после этого его видели в Стамбуле, когда он снимал деньги в банкомате. В подмосковном Переделкино остался недостроенным шикарный особняк политика за 30 миллионов долларов. Блогер Алексей Наседкин опубликовал снимки дома.

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Известно, что стройку бывший председатель правления АО "Роснано" начал вскоре после свадьбы в 2012 году. Причем место для постройки выбирала именно жена Чубайса – Авдотья (Дуня) Смирнова.

Фото: Соцсети

Особняк возвели на участке в 1,6 гектара. Строительством занималась швейцарская компания SFO Concept AG. Спроектировал дом известный архитектор Сергей Скуратов, ранее построивший известную высотку "Дом на Мосфильмовской".

Недостроенный дом Чубайса находится в подмосковном Переделкино, который ранее был писательским дачным поселком. Рядом с особняком политика находятся дом-дача Пастернака и дача покойного актера Филозова. По слухам, Чубайс хотел приобрести ее у вдовы актера.

Также появилась информация о том, что нынешний глава "Роснано" Сергей Куликов попросил генерального прокурора РФ Игоря Краснова проверить работу компании за 2010–2020 годы. В этот период, напомним, этой корпорацией руководил Анатолий Чубайс.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Данное письмо попало в Генпрокуратуру РФ 24 марта, а Чубайс покинул РФ 23 марта.

Напомним, в Кремле об отъезде политика, который в последнее время занимал пост специального представителя президента РФ, говорили крайне сдержанно, как и о причинах его отставки.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что его патрон "никак" не отреагировал на отъезд своего сотрудника.

"Вряд ли он как-то отреагировал. Ну, уволился и уволился. Он же, все-таки не забывайте, не был, что называется, регулярным сотрудником, он же был на общественных началах. Он же не был непосредственным сотрудником администрации президента", — заявил Песков и отметил, что зарплату политик не получил. Где сейчас находится Чубайс и его жена – неизвестно. По слухам, он мог улететь в Италию, где проживает 68-летний Олег Киселев, ранее занимавший пост зампредседателя "Роснано".