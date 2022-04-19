У Мережі показали недобудований будинок Чубайса в Підмосков'ї

Самого російського політика три тижні тому помітили у Стамбулі. Де він зараз — невідомо

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23 березня російський політик Анатолій Чубайс раптово подав у відставку і залишив РФ разом із дружиною Дунею Смирновою. Незабаром після цього його бачили в Стамбулі, коли він знімав гроші у банкоматі. У підмосковному Передєлкіному залишився недобудованим розкішний особняк політика за 30 мільйонів доларів. Блогер Олексій Насєдкін опублікував знімки будинку.

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Відомо, що будівництво колишній голова правління ВАТ "Роснано" розпочав незабаром після весілля у 2012 році. Причому місце для побудови вибирала саме дружина Чубайса — Авдотья (Дуня) Смирнова.

Фото: Соцсети

Особняк звели на ділянці 1,6 гектара. Будівництвом займалася швейцарська компанія SFO Concept AG. Спроєктував будинок відомий архітектор Сергій Скуратов, який раніше побудував відому висотку "Будинок на Мосфільмівській".

Недобудований будинок Чубайса знаходиться в підмосковному Передєлкіному, який раніше був письменницьким дачним селищем. Поруч з особняком політика знаходяться будинок-дача Пастернака та дача покійного актора Філозова. З чуток, Чубайс хотів придбати її у вдови актора.

Також з'явилася інформація, що нинішній глава "Роснано" Сергій Куликов попросив генерального прокурора РФ Ігоря Краснова перевірити роботу компанії за 2010-2020 роки. У цей період, нагадаємо, цією корпорацією керував Анатолій Чубайс.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Цей лист потрапив до Генпрокуратури РФ 24 березня, а Чубайс залишив РФ 23 березня.

Нагадаємо, у Кремлі про від'їзд політика, який останнім часом обіймав посаду спеціального представника президента РФ, говорили вкрай стримано, як і про причини його відставки.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що його патрон "ніяк" не відреагував на від'їзд свого співробітника.

"Навряд чи він якось відреагував. Ну, звільнився і звільнився. Він же, все-таки не забувайте, не був, як то кажуть, регулярним співробітником, він же був на громадських засадах. Він же не був безпосереднім співробітником адміністрації президента", — заявив Пєсков і зазначив, що зарплату політик не отримав. Де зараз перебуває Чубайс та його дружина — невідомо. За чутками, він міг відлетіти до Італії, де проживає 68-річний Олег Кисельов, який раніше обіймав посаду заступника голови "Роснано".