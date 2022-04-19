Это официально. России запретили выпускать Vogue, GQ и Tatler

Ранее говорилось о приостановке деятельности издательского дома

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Российский офис Condе Nast больше не сможет использовать бренды Vogue, GQ, Tatler, AD, Glamour — договор о франшизе был расторгнут. Об этом сообщает агентство ТАСС.

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Президент и генеральный директор российского Condé Nast Анита Гиговская объявила о вынужденной оптимизации бизнеса.

"8 марта Condé Nast Holdings Limited приостановила, а теперь и расторгла наши соглашения о франшизе и предоставлении прав на контент. Невозможность публиковаться под брендами Condé Nast драматически повлияла на наш бизнес, и нам теперь придется свернуть большую часть операционной деятельности и значительно снизить численность персонала. Хотя мы надеемся, что сможем вести бизнес в какой-то момент в будущем", — заявила она.

По словам Гиговской, в данный момент компания сосредоточена на поддержке своих сотрудников.

По слухам, после оптимизации может остаться небольшая команда, но чем она будет заниматься, пока не очень понятно.

В начале марта глава Condé Nast Роджер Линч заявил, что ИД приостанавливает издательскую деятельность в России. "Мы потрясены и напуганы бессмысленным насилием и трагическим гуманитарным кризисом на Украине. Для журналистов и редакционных коллективов по всему миру крайне важно, чтобы мы могли создавать контент без риска для безопасности наших сотрудников. Недавно российское правительство приняло новые законы о цензуре, которые теперь делают это невозможным для нас", — заявил он.

[ + – ] Президент и генеральный директор российского Condé Nast Анита Гиговская Фото: Скриншот

Напомним, на посту гендиректора Гиговская заменила Карину Добротворскую. Анита Гиговская начинала в журнале Vogue еще в 1998 году, сначала как помощник главного редактора, затем как ответственный редактор журнала. В 2002 году в качестве заместителя главного редактора работала над запуском журнала AD (Architectural Digest). Через год создала отдел маркетинга Condé Nast Россия, где возглавила работу над запуском Glamour в 2004 году. В марте 2011 года она была назначена вице-президентом и коммерческим директором компании.

Анита Гиговская окончила факультет политологии Московского государственного лингвистического университета. Она замужем, у нее есть сын. Ранее она заявляла, что все, что знает, научилась именно в Condé Nast.