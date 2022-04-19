Це офіційно. Росії заборонили випускати Vogue, GQ і Tatler

Раніше йшлося про припинення діяльності видавничого дому.

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Російський офіс Conde Nast більше не зможе використовувати бренди Vogue, GQ, Tatler, AD, Glamour — договір про франшизу було розірвано. Про це повідомляє агентство ТАСС.

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Президентка та генеральна директорка російського Condé Nast Аніта Гіговська оголосила про вимушену оптимізацію бізнесу.

"8 березня Condé Nast Holdings Limited призупинила, а тепер і розірвала наші угоди про франшизу та надання прав на контент. Неможливість публікуватися під брендами Condé Nast драматично вплинула на наш бізнес, і нам тепер доведеться згорнути більшу частину операційної діяльності та значно знизити чисельність персоналу. Хоча ми сподіваємося, що зможемо вести бізнес у якийсь момент у майбутньому", — заявила вона.

За словами Гіговської, зараз компанія зосереджена на підтримці своїх співробітників.

За чутками, після оптимізації може залишитися невелика команда, але чим вона займатиметься, поки що не дуже зрозуміло.

На початку березня глава Condé Nast Роджер Лінч заявив, що ВД призупиняє видавничу діяльність у Росії. "Ми вражені та налякані безглуздим насильством і трагічною гуманітарною кризою в Україні. Для журналістів і редакційних колективів по всьому світу дуже важливо, щоб ми могли створювати контент без ризику для безпеки наших співробітників. Нещодавно російський уряд ухвалив нові закони про цензуру, які тепер роблять це неможливим для нас", — заявив він.

[ + – ] Президентка та генеральна директорка російського Condé Nast Аніта Гіговська Фото: Скриншот

Нагадаємо, на посаді гендиректора Гіговська замінила Каріну Добротворську. Аніта Гіговська починала в журналі Vogue ще 1998 року, спочатку як помічниця головного редактора, потім як відповідальна редакторка журналу. У 2002 році як заступниця головного редактора працювала над запуском журналу AD (Architectural Digest). За рік створила відділ маркетингу Condé Nast Росія, де очолила роботу над запуском Glamour у 2004 році. У березні 2011 року вона була призначена віцепрезиденткою та комерційною директоркою компанії.

Аніта Гіговська закінчила факультет політології Московського державного лінгвістичного університету. Вона одружена, у неї є син. Раніше вона заявляла, що все, що знає, вивчила саме в Condé Nast.