"Ядерного взрыва не будет"! Известный нумеролог дала прогноз для Украины

А полностью воинствующий Марс удалится из гороскопа Украины только в следующем году

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Пока военные аналитики и политики делают предположения о том, как будет развиваться события в Украине и сколько продлится война с РФ, астрологи и нумерологи, ориентируясь на ход планет, размышляют о будущем. Интересный прогноз сделала и Ирина Соломон, финалистка "Битвы экстрасенсов".

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Сейчас можно судить, что некоторые из ее предположений сбылись. Начало апреля прошло под знаком соединения Марса с Сатурном, что означало вспышки боевых действий, и это время выдалось нелегким.

12 апреля началось соединение двух планет, Юпитера и Плутона, которые отвечают за Мир. Такое же соединение было, когда закончилась Первая мировая война, о чем говорили многие астрологи, а также, Вторая мировая — в 1945 году.

"Планеты очень медленные (цикл Юпитера — 12 лет, цикл Нептуна — 165 лет, по 14 лет в каждом знаке зодиака), поэтому проигрываться такая позиция может в течение месяца", — отмечает Ирина.

С 1 апреля и по 26 число Сатурн проходит по Луне в гороскопе Украины, и это говорит о том, что апрель месяц еще будет напряженным, по мнению нумеролога.

"К сожалению, еще два раза Сатурн проходит по Луне — это конец июля и до середины августа, и в конце декабря. Это говорит о том, что будут еще какие-то нерешенные проблемы, возможны боевые стычки на границах, провокации", — считает Ирина.

Однако с 16 и по 24 мая наступают благоприятные для Украины дни. "Думаю, именно с 16 мая будут признаны какие-то ( какие — не знаю) права, территории", — отмечает нумеролог и напоминает, что 24 мая – благоприятный день в гороскопе украинского президента, Владимира Зеленского. В своем прогнозе Ирина утверждает, что ядерных взрывов не будет, что совпадает со мнением многих военных аналитиков и журналистов, пишущих о войне в Украине.

"Плутон, который является показателем этого, идет на спад, притормаживает свою активность с 29 апреля на полгода. Но планета ретроградная, то есть ближе к Земле, поэтому возможны угрозы и давление, но только на словах", — утверждает Ирина.

Но она не исключает применение химического и биологического оружия, так как за химию и прочие науки отвечает Нептун, который сейчас активен.

30 октября 2022 года снова возможна конфликтная ситуация, сопровождаемая военной агрессией, когда будут решаться вопросы по некоторым территориям. А 12 января 2023 года воинствующая планета Марс разворачивается и уходит из гороскопа Украины.

"Я очень жду май. Надеюсь, что скоро закончится война, Украина не потеряет свой статус и свою свободу, Сила Духа и Сила Жизни не исчерпают себя, ибо так хочет Бог", — резюмирует Ирина, отмечая, что это краткий прогноз, который призван дать общее понимание будущего.