Актера Эзру Миллера второй раз арестовали на Гавайях

Звезда фильма "Флэш" бросил стул в хозяйку дома и разбил ей голову

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Актера Эзру Миллера арестовала гавайская полиция за нападение второй степени. Прошло меньше месяца после его предыдущего ареста за хулиганство и домогательства в городе Хило. Об этом пишет Variety.

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В полиции сообщили, что актер был на вечеринке в частной резиденции, но вел себя неподобающе, после чего хозяйка дома попросила его уйти. Эзра разозлился и бросил в нее стулом, оставив глубокий порез на лбу.

Девушка отказалась от госпитализации, но вызвала правоохранителей. Полиция арестовала Миллера в 1:30 ночи. после того, как актер был обнаружен на проезжей части на перекрестке двух шоссе. Актер несколько часов провел в полицейском отделении, сейчас его отпустили до дальнейшего расследования.

Это уже второй арест Эзры. Первый раз его задержали 28 марта. Он напился в караоке-баре, начал буянить и оскорблять посетителей, а потом выхватил микрофон у женщины и набросился на мужчину, играющего в дартс.

После ареста и обвинения в хулиганстве и домогательствах Миллер внес залог в размере 500 долларов и был освобожден из-под стражи.

После ареста пара местных жителей подали прошение о запретительном судебном приказе после того, как Эзра вломился к ним в спальню, угрожал им и украл паспорт и бумажник. Дело было урегулировано миром, так как позже пара забрала свое заявление.

Но на этом актер-скандалист не остановился. По словам помощника начальника полиции Гавайев Кеннета Киочо, По поводу буйного Миллера в полицию уже обращались десять раз, начиная с 7 марта.

Пока неизвестно, как это отразится на карьере Эзры. Но пока новый фильм франшизы "Фантастические твари", в котором актер играет одну из главных ролей, провалился в прокате. А в следующем году он должен был начать съемки в экранизации комиксов DC Comics о супергерое Флэше. Еще неясно, продолжат ли с Эзрой сотрудничество.