Актора Езру Міллера вдруге заарештували на Гаваях

Зірка стрічки "Флеш" кинув стілець у господиню будинку та розбив їй голову.

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Актора Езру Міллера заарештувала гавайська поліція за напад другого ступеня. Минуло менше місяця після його попереднього арешту за хуліганство та домагання в місті Хіло. Про це пише Variety.

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У поліції повідомили, що актор був на вечірці в приватній резиденції, але поводився неналежним чином, після чого господиня будинку попросила його піти. Езра розлютився та кинув у неї стільцем, залишивши глибокий поріз на лобі.

Дівчина відмовилася від госпіталізації та викликала правоохоронців. Поліція заарештувала Міллера о 1:30 ночі після того, як актор був виявлений на проїжджій частині на перехресті двох шосе. Актор кілька годин провів у поліцейському відділенні, наразі його відпустили до подальшого розслідування.

Це вже другий арешт Езри. Перший раз його затримали 28 березня. Він напився в караоке-барі, почав буянити й ображати відвідувачів, а потім вихопив мікрофон у жінки та накинувся на чоловіка, який грав у дартс.

Після арешту та звинувачення в хуліганстві та домаганнях Міллер вніс заставу у розмірі 500 доларів і був звільнений з-під варти.

Після арешту пара місцевих жителів подали прохання про заборонний судовий наказ після того, як Езра вдерся до них у спальню, погрожував їм і вкрав паспорт і гаманець. Справа була врегульована миром, тому що пізніше пара забрала свою заяву.

Але на цьому актор-скандаліст не зупинився. За словами помічника начальника поліції Гаваїв Кеннета Кіочо, з приводу буйного Міллера в поліцію вже зверталися десять разів, починаючи з 7 березня.

Поки невідомо, як це вплине на кар'єру Езри. Але поки що новий фільм франшизи "Фантастичні звірі", у якому актор грає одну з головних ролей, провалився в прокаті. А наступного року він мав розпочати зйомки в екранізації коміксів DC Comics про супергероя Флеша. Ще неясно, чи продовжать співпрацю з Езрою.