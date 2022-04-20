"Киевская мадонна" из метро стала иконой в итальянском храме (фото, видео)

Молодая женщина из Киева, кормящая своего ребенка в метро, где укрывалась с семьей от бомбежек ВС РФ, стала символом стойкости украинских матерей.

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27-летняя киевлянка Татьяна Близняк и ее трехмесячная дочь Маричка, сфотографированные 50-летним венгерским журналистом Андрашем Фьольдешем в киевском метро, где женщина вместе с ребенком, мужем и собакой прятались от обстрелов, стала прототипом иконы, появившейся в храме Неаполя. Соответствующие фото появились на странице пастора Павла Левушкана, а историю девушки, прозванной "киевской мадонной" рассказали ряд украинских и зарубежных СМИ.

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Как рассказала сама Татьяна журналистам, ее семья хотела эвакуироваться сразу же, как в Киеве и вокруг него прогремели взрывы. Но билетов на поезда уже не было, поэтому первую ночь они провели в коридоре, а на вторую спустились в метро. Там было холодно, шумно и многолюдно, но не так страшно.

[ + – ] Семья привлекла внимание венгерских журналистов Фото: Скриншот

В то время в подземке работали журналисты венгерского издания Teleks, фотограф которого, Фьольдеш, и обратил внимание на эту маленькую семью, сидящую на одеяле возле одной из стен. У виденное поразило его, поскольку раньше он никогда не имел подобного опыта и не работал в условиях войны.

"Это было так трогательно. Такая близость среди сотен людей вокруг", – говорит венгр.

[ + – ] Сейчас Татьяна со своей семьей находится в безопасном месте

Позже этот кадр увидела художница из Днепра Марина Соломенникова, и его символизм так впечатлил, что она изобразила мать с ребенком в виде иконы, немного изменив ракурс.

"Позже я снова увидела ее (Татьяну) в новостях 24 канала, где ее, по сути, сравнивали с иконой Мадонны с младенцем. Но в этой новости не был указан фотограф. Однако я очень хотела найти, чья это работа и есть ли фото с других ракурсов. Но в моей голове уже сложились все пазлы увиденного и прочитанного – эта женщина с ребенком была символом всех украинских матерей, которые должны прятаться от русского оружия в бомбоубежищах. Образ женщины на фотографии был настолько невинен, что, по-моему, светился даже без иллюстрации".

Вскоре ей удалось познакомиться и с фотографом, и с самой героиней снимка:

"Таня удивительно добрый и положительный человек. Когда фотограф делал ее фото, она с мужем, ребенком и собакой прятались от бомбардировки и ночевали в метро. Таня говорит, что она в шоке из-за того, что таким образом стала популярна. А мне лично очень приятно, что мы нашли друг друга – и я, и фотограф, и Таня Близняк".

Работа Соломенниковой разлетелась по всему миру, и ее даже опубликовал консультант Ватиканского секретариата по делам по коммуникациям Джеймс Мартин.

Теперь "Киевская мадонна в метро" стала иконой в католическом храме в Неаполе, и рядом с ней уже проходят богослужения.

Что касается Татьяны и ее семьи, то сейчас они все в безопасности на западной Украине.

Напомним, во время массированных обстрелов Киева в метро укрывались более 15 тысяч людей.