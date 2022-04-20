"Київська мадонна" з метро стала іконою в італійському храмі (фото, відео)

Молода жінка з Києва, яка годує свою дитину в метро, де ховалася із сім'єю від бомбардувань ЗС РФ, стала символом стійкості українських матерів.

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27-річна киянка Тетяна Близняк і її тримісячна донька Марічка, сфотографовані 50-річним угорським журналістом Андрашем Фьольдешем у київському метро, де жінка разом із дитиною, чоловіком і собакою ховалися від обстрілів, стала прототипом ікони, що з'явилася. Відповідні фото з'явилися на сторінці пастора Павла Левушкана, а історію дівчини, прозваної "київською мадонною", розповіла низка українських і зарубіжних ЗМІ.

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Як розповіла сама Тетяна журналістам, її сім'я хотіла евакуюватися одразу ж, як у Києві та навколо нього прогриміли вибухи. Але квитків на потяги вже не було, тож першу ніч вони провели в коридорі, а на другу спустилися в метро. Там було холодно, галасливо та багатолюдно, але не так страшно.

[ + – ] Сім'я привернула увагу угорських журналістів Фото: Скриншот

На той час у підземці працювали журналісти угорського видання Teleks, фотограф якого, Фьольдеш, і звернув увагу на цю маленьку сім'ю, що сидить на ковдрі біля однієї зі стін. Побачене вразило його, оскільки раніше він ніколи не мав подібного досвіду та не працював в умовах війни.

"Це було так зворушливо. Така близькість серед сотень людей навколо", – каже угорець.

[ + – ] Наразі Тетяна зі своєю родиною перебуває в безпечному місці

Пізніше цей кадр побачила художниця з Дніпра Марина Соломеннікова, і його символізм так вразив, що вона зобразила матір із дитиною у вигляді ікони, трохи змінивши ракурс.

"Пізніше я знову побачила її (Тетяну) в новинах "24 каналу", де її, по суті, порівнювали з іконою Мадонни з немовлям. Але в цій новині не було вказано фотографа. Проте я дуже хотіла знайти, чия це робота та чи є фото з інших ракурсів, але в моїй голові вже склалися всі пазли побаченого та прочитаного — ця жінка з дитиною була символом усіх українських матерів, які повинні ховатися від російської зброї в бомбосховищах. Образ жінки на фотографії був настільки невинний, що, по-моєму, світився навіть без ілюстрації".

Незабаром їй вдалося познайомитися і з фотографом, і з героїнею знімка:

"Таня напрочуд добра та позитивна людина. Коли фотограф робив її фото, вона з чоловіком, дитиною та собакою ховалися від бомбардування та ночували в метро. Таня каже, що вона в шоці через те, що таким чином стала популярна. А мені особисто дуже приємно, що ми знайшли одне одного — і я, і фотограф, і Таня Близняк”.

Робота Соломеннікової розлетілася в усьому світі, і її навіть опублікував консультант Ватиканського секретаріату в справах з комунікацій Джеймс Мартін.

Тепер "Київська мадонна в метро" стала іконою в католицькому храмі в Неаполі, і поряд із нею вже відбуваються богослужіння.

Щодо Тетяни та її родини, то зараз вони всі в безпеці на Заході України.

Нагадаємо, під час масованих обстрілів Києва в метро ховалися понад 15 тисяч людей.