Принц Гарри дал первое интервью после "мегзита" и побеспокоился о бабушке

Герцог и герцогиня Сассекские неожиданно посетили Виндзор, чтобы увидеться с королевой Елизаветой перед визитом в Нидерланды

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Принц Гарри дал первое после скандальной беседы с Опрой Уинфри интервью для "Ночных новостей NBC" с Лестером Холтом и рассказал, каково было встретится с бабушкой после отъезда из Великобритании. Об этом пишет Reuters.

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На днях стало известно, что перед тем, как отправиться в Нидерланды на "Игры непокоренных", принц и Меган Маркл неожиданно заехали в Великобританию и увиделись с королевой Елизаветой и принцем Чарльзом.

Встречаясь с 95-летней бабушкой, принц заявил, что был очень озабочен ее безопасностью.

"Я просто удостоверился, что она, знаете ли, была защищена и окружена нужными людьми", — загадочно заявил принц Гарри, который сам с недавних времен слишком озабочен собственной безопасностью. Он долгое время отказывался приезжать в Великобританию, когда ему не предоставили ту же охрану, что и членам королевской семьи, от которой он сам отказался.

Также он отметил, что выпил чаю с королевой, видеть ее было "очень приятно", и они мило побеседовали. "Она всегда шутит, когда меня видит", — заявил принц. Впрочем, инсайдеры сообщили, что встреча принца с бабушкой длилась не более 15 минут, также, как и его встреча с отцом, принцем Чарльзом. Герцоги Сассекские опоздали, и Чарльз был вынужден уйти раньше, так что встречу с ними завершала его супруга, Камилла Паркер-Боулз.

Принц упомянул, что сейчас считает Калифорнию своим домом и не сказал, посетит ли Великобританию снова в день рождения королевы. "Я пока не знаю. Там много проблем с безопасностью и всем остальным. Я пытаюсь обеспечить безопасность, чтобы мои дети познакомились с бабушкой", — заявил принц.

К слову, пребывая в Нидерландах на "Играх непокоренных", принц Гарри и Меган Маркл везде появлялись в сопровождении как минимум пяти охранников. Один из них ранее охранял Барака Обаму.

Также в интервью принц отказался отвечать на вопрос: скучает ли он по брату и отцу. Гарри заявил, что сейчас он переживает за участников "Игр непокоренных". "Мое внимание сосредоточено здесь. А когда я ухожу отсюда, мое внимание сосредоточено на моей семье, по которой я очень скучаю", — сказал принц. К слову, Меган Маркл уже улетела в США.