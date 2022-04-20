Принц Гаррі дав перше інтерв'ю після "мегзіту" та потурбувався про бабусю

Герцог і герцогиня Сассекські несподівано відвідали Віндзор, щоб побачитися з королевою Єлизаветою перед візитом у Нідерланди.

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Принц Гаррі дав перше після скандальної бесіди з Опрою Вінфрі інтерв'ю для "Нічних новин NBC" із Лестером Голтом і розповів, як було зустрітися з бабусею після від'їзду з Великобританії. Про це пише Reuters.

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Днями стало відомо, що перед тим, як вирушити в Нідерланди на "Ігри нескорених", принц і Меган Маркл несподівано заїхали у Великобританію і побачилися з королевою Єлизаветою і принцом Чарльзом.

Зустрічаючись з 95-річною бабусею, принц заявив, що був дуже стурбований її безпекою.

"Я просто переконався, що вона, знаєте, була захищена й оточена потрібними людьми", — загадково заявив принц Гаррі, який сам із нещодавніх часів дуже стурбований власною безпекою. Він довгий час відмовлявся приїжджати у Велику Британію, коли йому не надали ту ж охорону, що й членам королівської сім'ї, від якої він сам відмовився.

Також він зазначив, що випив чаю з королевою, бачити її було "дуже приємно" і вони мило поговорили. "Вона завжди жартує, коли мене бачить", — заявив принц. Утім, інсайдери повідомили, що зустріч принца з бабусею тривала не більше 15 хвилин, як і його зустріч із батьком, принцом Чарльзом. Герцоги Сассекські запізнилися, і Чарльз був змушений піти раніше, тож зустріч із ними завершувала його дружина Камілла Паркер-Боулз.

Принц згадав, що зараз вважає Каліфорнію своїм будинком і не сказав, чи відвідає Велику Британію знову в день народження королеви. "Я поки не знаю. Там багато проблем із безпекою і всім іншим. Я намагаюся гарантувати безпеку, щоб мої діти познайомилися з бабусею", — заявив принц.

До речі, перебуваючи в Нідерландах на "Іграх нескорених", принц Гаррі та Меган Маркл скрізь з'являлися у супроводі щонайменше п'ятьох охоронців. Один із них раніше охороняв Барака Обаму.

Також в інтерв'ю принц відмовився відповідати на запитання: чи сумує він за братом і батьком. Гаррі заявив, що зараз він переживає за учасників "Ігор нескорених". "Моя увага зосереджена тут. А коли я йду звідси, моя увага зосереджена на моїй родині, за якою я дуже сумую", — сказав принц. До речі, Меган Маркл уже вилетіла у США.