Маша Ефросинина рассказала, почему Собчак отказалась от интервью с Зеленским (видео)

Телеведущая считает, что Собчак предала сама себя, а реноме "объективной журналистки", которым она так гордилась, – не более чем камуфляж.

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Российская журналистка и бывший кандидат на пост президента России Ксения Собчак отказалась присоединиться к команде коллег-соотечественников, которым давал интервью президент Украины Владимир Зеленский. Об этом в интервью Наталье Влащенко рассказала телеведущая Маша Ефросинина.

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По ее словам, Собчак была одной из нескольких женщин, которым предложили поучаствовать в беседе с Зеленским.

"У меня есть инсайт, абсолютно стопроцентный. Предлагали нескольким женщинам-журналисткам, все отказались, и Ксения Собчак была в их числе".

Вопрос, почему же они испугались, Мария назвала довольно сложным и ответила на него с позиции человека публичного:

"Когда у тебя дом за 10 или 20 миллионов, и ты столько же вкладываешь в него. И ты прекрасно понимаешь, что ты все это теряешь в одночасье. И ты должен, как Чулпан Хаматова, уехать в Прибалтику или Израиль с какими-то сбережениям, которые тебе можно вывезти. Это 10-20 тысяч (долларов), на которые ты проживешь совершенно не так, как ты привыкла жить. Возможно, это серьезная причина и аргумент чтобы стать предателем, предателем по-человечески. Не Украину или Россию предать, а предать себя… Эти люди, которые выбирают не родину, а возможность выбирать ту жизнь, которой они жили, даже если они, как очень умные люди, понимают, как рушится этот карточный домик, но также они осознают, что что-то они себе еще оставляют на какие-то годы, пока Россия будет разваливаться… Она теперь никогда не скажет, что она объективная журналистка. Сейчас мы говорим о крахе внутри каждого, кто был личностью", – заявила Ефросинина. Она также высмеяла тот момент, что Собчак, которая в свое время разнесла в пух и прах инфоцыган, сама стала инфоцыганкой.

Перед этим телеведущая рассказала, что у нее с Собчак очень много известных общих знакомых, и большинство из них знают о том, что самым главным для нее являются деньги, поскольку она очень любит люкс и роскошь. А ее попытка показать себя объективной журналисткой была не более чем камуфляжем, который слетел с нее во время этой войны.

"Ее уязвимое место – это бабло. И в случае с ней, как и с молчавшим Киркоровым, это сработало оно — деньги. У Киркорова не продаются билеты на концерт к его 55-летию, Ксения теряет свои колоссальные миллионы, теряет все, сидя там, где она сидит и записывает никому не нужные нейтральные сюжеты. Столько всего вложено, чтобы получить место, самой "объективной" условно журналистки в России, которая прямо могла говорить, что Путин — зло. Но ради чего? Чтобы сразу так переобуться", – отметила Мария.

Ранее украинская певица Ольга Полякова записала видео, в котором обратилась к Филиппу Киркорову, заступившемуся за Оксану Марченко и Виктора Медведчука. По ее словам, ей стыдно, что она восхищалась им и стремилась к дружбе с таким человеком.