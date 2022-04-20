Маша Єфросініна розповіла, чому Собчак відмовилася від інтерв'ю із Зеленським (відео)

Телеведуча вважає, що Собчак зрадила сама себе, а реноме "об'єктивної журналістки", яким вона так пишалася, — не більш ніж камуфляж.

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Російська журналістка та колишня кандидатка на пост президента Росії Ксенія Собчак відмовилася приєднатися до команди колег-співвітчизників, яким давав інтерв'ю президент України Володимир Зеленський. Про це в інтерв'ю Наталі Влащенко розповіла телеведуча Маша Єфросініна.

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За її словами, Собчак була однією з кількох жінок, яким запропонували взяти участь у розмові із Зеленським.

"У мене є інсайт, абсолютно стовідсотковий. Пропонували кільком жінкам-журналісткам, усі відмовилися, і Ксенія Собчак була серед них".

Питання, чому ж вони злякалися, Марія назвала досить складним і відповіла на нього з позиції публічної людини:

"Коли у тебе будинок за 10 або 20 мільйонів, і ти стільки ж вкладаєш у нього. І ти чудово розумієш, що ти все це втрачаєш одразу. І ти повинен, як Чулпан Хаматова, поїхати в Прибалтику або Ізраїль з якимись заощадженнями, які тобі можна вивезти Це 10-20 тисяч (доларів), на які ти проживеш зовсім не так, як ти звикла жити. Можливо, це серйозна причина й аргумент, щоб стати зрадником, зрадником по-людськи. Не Україну чи Росію зрадити, а зрадити себе... Ці люди, які вибирають не батьківщину, а можливість вибирати те життя, яким вони жили, навіть якщо вони, як дуже розумні люди, розуміють, як руйнується цей картковий будиночок, але також вони усвідомлюють, що щось вони собі ще залишають на якісь роки, поки Росія розвалюватиметься... Вона тепер ніколи не скаже, що вона об'єктивна журналістка. Зараз ми говоримо про крах усередині кожного, хто був особистістю", — заявила Єфросініна. Вона також висміяла той момент, що Собчак, яка свого часу рознесла вщент інфоциган, сама стала інфоциганкою.

Перед цим телеведуча розповіла, що у неї із Собчак дуже багато відомих спільних знайомих, і більшість із них знають про те, що найголовнішим для неї є гроші, оскільки вона дуже любить люкс і розкіш. А її спроба показати себе об'єктивною журналісткою була не більш ніж камуфляжем, який злетів із неї під час цієї війни.

"Її вразливе місце — це бабло. І у випадку з нею, як і з Кіркоровим, що мовчав, це спрацювало воно — гроші. У Кіркорова не продаються квитки на концерт до його 55-річчя, Ксенія втрачає свої колосальні мільйони, втрачає все, сидячи там, де вона сидить і записує нікому не потрібні нейтральні сюжети. Стільки всього вкладено, щоб отримати місце, найбільш "об'єктивної" умовно журналістки в Росії, яка прямо могла казати, що Путін — зло. Але заради чого? Щоб одразу так перевзутися", — зазначила Марія.

Раніше українська співачка Ольга Полякова записала відео, в якому звернулася до Філіпа Кіркорова, який заступився за Оксану Марченко та Віктора Медведчука. За її словами, їй соромно, що вона захоплювалася ним і прагнула дружби з такою людиною.