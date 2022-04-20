Путин запретил старшей дочери покидать Россию

Мария Воронцова хотела отметить день рождения за границей с новым бойфрендом, но ей пришлось остаться дома под охраной

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Журналисты выяснили, что президент РФ запретил своей старшей дочери Марии Воронцовой отмечать 37-летие в одной из "дружественных стран", вероятно в Дубай. Об этом пишет Daily Mail.

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Воронцова, которая является экспертом по редким генетическим заболеваниям у детей, по словам инсайдеров, собиралась отправиться на отдых в одну из "дружественных стран", чтобы отметить 37-летие со своим новым 33-летним бойфрендом Евгением Нагорным. Но покидать Россию ей было запрещено.

Путин "запретил ей летать за границу из-за опасений, что она не вернется в Россию".

"Путин ответил категорическим отказом, усилив охрану Марии. По нашим данным, старшая дочь президента не планировала возвращаться в Россию", — говорится в сообщении российского Telegram-канал General SVR со ссылкой на источник в Кремле.

Ранее Мария была замужем за гражданином Нидерландов Йорритом Фаасеном и проживала за границей. Но она развелась с мужем и сейчас проживает в Москве. У Марии есть сын, которому недавно исполнилось восемь лет. Фаасен занимал высокие посты в российских госкорпорациях и компаниях, принадлежащих членам "ближнего круга" Владимира Путина". Сейчас он отрицает свои отношения с дочерью российского президента.

[ + – ] Йорит Фаасен - первый муж Марии Воронцовой Фото: Радио Свобода

Еще недавно Воронцова планировала строить медцентр под Санкт-Петербургом для богатых иностранцев, но с началом войны в Украине эта стройка была заморожена. О дочерях Путина традиционно известно очень мало. Чтобы скрыть их личности Мария и Катерина даже жили под другими фамилиями, но после вторжения ВС РФ, многое тайное стало явным. Против дочерей Путина также могут быть введены санкции ЕС.

Впрочем, Мария Воронцова была более публичной личностью, нежели ее сестра, она часто выступала по телевидению в качестве медицинского эксперта.

Фото: Радио Свобода

[ + – ] Мария Воронцова и Евгений Нагорный на свадьбе друзей Фото: Радио Свобода

Про ее нового бойфренда, Евгения Нагорного, также известно немного. Нагорный в начале 2010-х годов публиковал в соцсетях оппозиционные видеоролики, однако затем забросил соцсети. Работал в газодобывающей компании "Новатэк" и приобрел дорогую квартиру в Москве. Где он познакомился с Марией – неизвестно. Журналисты "Радио Свобода" утверждали, что у него и дочери Путина даже есть общий ребенок. Он носит фамилию отца. Вместе Воронцова и Нагорный появлялись на свадьбе их общих друзей – московских врачей Олеси Сагайдак и Максима Митрошкина в Салерно в 2019 году.