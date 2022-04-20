Путін заборонив старшій дочці покидати Росію

Марія Воронцова хотіла відсвяткувати день народження за кордоном із новим бойфрендом, але їй довелося залишитися вдома під охороною.

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Журналісти з'ясували, що президент РФ заборонив своїй старшій дочці Марії Воронцовій святкувати 37-річчя в одній з "дружніх країн", ймовірно в Дубаї. Про це пише Daily Mail.

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Воронцова, яка є експерткою з рідкісних генетичних захворювань у дітей, за словами інсайдерів, збиралася вирушити на відпочинок до однієї з "дружніх країн", щоб відсвяткувати 37-річчя зі своїм новим 33-річним бойфрендом Євгеном Нагорним. Але покидати Росію їй було заборонено.

Путін "заборонив їй літати за кордон через побоювання, що вона не повернеться у Росію".

"Путін відповів категоричною відмовою, посиливши охорону Марії. За нашими даними, старша дочка президента не планувала повертатися у Росію", — йдеться у повідомленні російського Telegram-канал General SVR із посиланням на джерело в Кремлі.

Раніше Марія була одружена з громадянином Нідерландів Йоррітом Фаасеном і проживала за кордоном. Але вона розлучилася з чоловіком і зараз мешкає в Москві. Марія має сина, якому нещодавно виповнилося вісім років. Фаасен обіймав високі посади у російських держкорпораціях і компаніях, які належать членам "ближнього кола" Володимира Путіна", зараз він заперечує свої стосунки з дочкою російського президента.

[ + – ] Йорріт Фаасен – перший чоловік Марії Воронцової Фото: Радио Свобода

Ще недавно Воронцова планувала будувати медичний центр під Санкт-Петербургом для багатих іноземців, але з початком війни в Україні це будівництво було заморожене. Про дочок Путіна традиційно відомо дуже мало. Щоб приховати їхні особи Марія і Катерина навіть жили під іншими прізвищами, але після вторгнення ЗС РФ багато таємного стало явним. Проти дочок Путіна також можуть бути запроваджені санкції ЄС.

Утім, Марія Воронцова була більш публічною особистістю, ніж її сестра, вона часто виступала по телебаченню як медична експертка.

Фото: Радио Свобода

[ + – ] Марія Воронцова та Євген Нагірний на весіллі друзів Фото: Радио Свобода

Про її нового бойфренда Євгена Нагорного також відомо небагато. Нагірний на початку 2010-х років публікував у соцмережах опозиційні відеоролики, проте потім закинув соцмережі. Працював у газовидобувній компанії "Новатек" і придбав дорогу квартиру в Москві. Де він познайомився з Марією — невідомо. Журналісти "Радіо Свобода" стверджували, що в нього та доньки Путіна навіть є спільна дитина. Вона має прізвище батька. Водночас Воронцова та Нагірний з'являлися на весіллі їхніх спільних друзів — московських лікарів Олесі Сагайдак і Максима Митрошкіна у Салерно у 2019 році.