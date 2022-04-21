Страстная пятница 2022. Что можно и чего нельзя делать в этот день

Уже в это воскресение в Украине отмечают Пасху. Но ей предшествует Страстная пятница – один из самых сложных и печальных дней предпасхальной недели

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Каждый день Страстной недели, или Страстной седмицы, которая предшествует Пасхе наполнен особым смыслом и расписан буквально по часам, ведь верующим, которые отмечают праздник по всем правилам, нужно многое успеть.

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Страстная, или Великая пятница – это самый скорбный день в церковном календаре, когда, согласно библейскому Новому Завету был распят Иисус Христос.

Торжественное богослужение, литургия, в этот день не совершается, чем подчеркивается исключительность и этого дня, и жертвы Христа на Голгофе. На вечерне выносится плащаница и поется особый канон "О распятии Господа". Напомним, плащаница — это икона, нанесенная на плотную ткань. На ней изображен Христос, положенный в гроб.

Верующие в пятницу вовсе отказываются от пищи. Со временем этот обычай стал сопровождаться многочисленными приметами. Считалось, что кто соблюдает строгий пост в Великую пятницу, тот будет убережен от разбойников и грабителей. Еще одно поверье гласит, что если человек сможет вытерпеть жажду на протяжении всей Страстной пятницы, весь год никакое питье не сможет причинить ему вреда.

Но церковь подобные лишения не рекомендует, так что в этот день просто следует соблюдать строгий пост: ограничится хлебом и чистой водой. Пищу верующие принимают только после чина захоронения Плащаницы. Это обычно происходит около 2 часов после полудня. Вернувшись из церкви, семья садится за стол обедать.

Если вода и хлеб кажутся слишком скудной трапезой, то можно добавить к ним и прочие блюда, но исключительно постные.

Вообще, предпоследний день Пасхального поста принято проводить в покое и молитвах.

Что нельзя делать в Страстную пятницу

В Страстную пятницу запрещено работать и выполнять домашнюю работу, нельзя стирать. Хозяйкам следует успеть сделать генеральную уборку в Чистый четверг

Нельзя шить, вязать, вышивать и прясть

Нельзя печь паски и красить яйца. Это следует делать или в Чистый четверг, или уже в субботу

Большим грехом считается рубить дрова, и вообще использовать топор. Все потому что именно в этот день вытесывали крест для Спасителя

Нельзя стричь волосы и делать маникюр

Нельзя работать в саду или огороде, копать землю и сажать растения. Но есть оговорка – садить растения все же можно, но не следует использовать при этом острые, или металлические предметы

Нельзя употреблять спиртные напитки и продукты животного происхождения – есть можно лишь овощи и фрукты, поскольку еще продолжается Великий пост

Согласно народным приметам в этот день также нельзя веселиться и петь – этот день скорбный, и нельзя использовать ножи.

Что можно делать в Страстную пятницу

Этот день следует провести в кругу близких и родных, готовясь к главному церковному празднику года. Стоит сходить в церковь. Свечи, зажженные во время службы, нужно принести с собой, чтобы они догорели дома. Можно испечь хлеб, считается, что он не будет плесневеть и даже помогает при болезнях.

Приметы Страстной пятницы

Облака на небе в Страстную пятницу – к плохому урожаю зерновых, а звездное небо свидетельствует о плодородном лете;

Гадать и проводить магические ритуалы в этот день запрещено. Считается, что так гадающий навлечет на себя несчастья;

Если Страстная пятница будет теплой и солнечной – такой же будет и вся весна;

Если погода выдалась пасмурной – то весна будет дождливой, а на полях будет полно сорняков.

Также считалось, что освященное в церкви кольцо из любого драгоценного материала защитит от болезней. Впрочем, можно побрызгать святой водой кольцо и дома, оно также обретет ту же магическую силу.