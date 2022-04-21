Страсна п'ятниця 2022 року. Що можна та чого не можна робити в цей день

Уже в цю неділю в Україні відзначають Великдень. Але їй передує Страсна п'ятниця — один із найскладніших і найсумніших днів передпасхального тижня

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Щодня Страсного тижня, або Страсної седмиці, який передує Великодню, наповнений особливим змістом і розписаний буквально по годинах, адже вірянам, які відзначають свято за всіма правилами, потрібно багато встигнути.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Страсна або Велика п'ятниця — це найскорботніший день у церковному календарі, коли, згідно з біблійним Новим Завітом, був розіп'ятий Ісус Христос.

Урочисте богослужіння, літургія, цього дня не відбувається, чим підкреслюється винятковість і цього дня, і жертви Христа на Голгофі. На вечірні виноситься плащаниця та співається особливий канон "Про розп'яття Господа". Нагадаємо, плащаниця — це ікона, нанесена на щільну тканину. На ній зображено Христа, покладеного в труну.

Віряни в п'ятницю зовсім відмовляються від їжі. Згодом цей звичай став супроводжуватися численними прикметами. Вважалося, що хто дотримується суворого посту у Велику п'ятницю, той буде вбережений від розбійників і грабіжників. Ще одне повір'я говорить, що якщо людина зможе витримати спрагу протягом усієї Страсної п'ятниці, весь рік ніяке питво не зможе завдати їй шкоди.

Але церква подібних обмежень не рекомендує, так що в цей день просто слід дотримуватися суворого посту: обмежитися хлібом і чистою водою. Їжу віряни приймають лише після чину поховання Плащаниці. Це зазвичай відбувається близько 2 годин після полудня. Повернувшись із церкви, сім'я сідає за стіл обідати.

Якщо вода та хліб здаються занадто мізерною трапезою, то можна додати до них й інші страви, але винятково пісні.

Узагалі, передостанній день Великоднього посту прийнято проводити в спокої та молитвах.

Що не можна робити в Страсну п'ятницю

У Страсну п'ятницю заборонено працювати та виконувати домашню роботу, не можна прати. Господиням слід встигнути зробити генеральне прибирання в Чистий четвер.

Не можна шити, в'язати, вишивати та прясти.

Не можна пекти паски та фарбувати яйця. Це слід робити або в Чистий четвер, або вже в суботу.

Великим гріхом вважається рубати дрова та взагалі використати сокиру. Все тому, що саме в цей день витесали хрест для Спасителя.

Не можна стригти волосся та робити манікюр.

Не можна працювати в саду чи городі, копати землю та садити рослини. Але є застереження — садити рослини все ж таки можна, але не слід використовувати при цьому гострі або металеві предмети.

Не можна вживати спиртні напої та продукти тваринного походження — їсти можна лише овочі та фрукти, оскільки ще триває Великий піст.

Відповідно до народних прикмет, цей день також не можна веселитися та співати — цей день скорботний, і не можна використовувати ножі.

Що можна робити в Страсну п'ятницю

Цей день слід провести в колі близьких і рідних, готуючись до головного церковного свята року. Варто сходити в церкву. Свічки, запалені під час служби, потрібно принести із собою, щоб вони догоріли вдома. Можна спекти хліб, вважається, що він не буде цвісти та навіть допомагатиме при хворобах.

Прикмети Страсної п'ятниці

Хмари на небі в Страсну п'ятницю — на поганий урожай зернових, а зоряне небо свідчить про родюче літо;

Ворожити та проводити магічні ритуали в цей день заборонено. Вважається, що той, хто ворожить, накличен на себе нещастя;

Якщо Страсна п'ятниця буде теплою та сонячною, такою ж буде і вся весна;

Якщо погода видалася похмурою, то весна буде дощовою, а на полях буде повно бур'янів.

Також вважалося, що освячена в церкві обручка з будь-якого дорогоцінного матеріалу захистить від хвороб. Утім, можна побризкати святою водою обручку і вдома, воно також набуде тієї ж магічної сили.