Страсна п'ятниця 2022 року. Що можна та чого не можна робити в цей день
Уже в цю неділю в Україні відзначають Великдень. Але їй передує Страсна п'ятниця — один із найскладніших і найсумніших днів передпасхального тижня
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Щодня Страсного тижня, або Страсної седмиці, який передує Великодню, наповнений особливим змістом і розписаний буквально по годинах, адже вірянам, які відзначають свято за всіма правилами, потрібно багато встигнути.
Страсна або Велика п'ятниця — це найскорботніший день у церковному календарі, коли, згідно з біблійним Новим Завітом, був розіп'ятий Ісус Христос.
Урочисте богослужіння, літургія, цього дня не відбувається, чим підкреслюється винятковість і цього дня, і жертви Христа на Голгофі. На вечірні виноситься плащаниця та співається особливий канон "Про розп'яття Господа". Нагадаємо, плащаниця — це ікона, нанесена на щільну тканину. На ній зображено Христа, покладеного в труну.
Віряни в п'ятницю зовсім відмовляються від їжі. Згодом цей звичай став супроводжуватися численними прикметами. Вважалося, що хто дотримується суворого посту у Велику п'ятницю, той буде вбережений від розбійників і грабіжників. Ще одне повір'я говорить, що якщо людина зможе витримати спрагу протягом усієї Страсної п'ятниці, весь рік ніяке питво не зможе завдати їй шкоди.
Але церква подібних обмежень не рекомендує, так що в цей день просто слід дотримуватися суворого посту: обмежитися хлібом і чистою водою. Їжу віряни приймають лише після чину поховання Плащаниці. Це зазвичай відбувається близько 2 годин після полудня. Повернувшись із церкви, сім'я сідає за стіл обідати.
Якщо вода та хліб здаються занадто мізерною трапезою, то можна додати до них й інші страви, але винятково пісні.
Узагалі, передостанній день Великоднього посту прийнято проводити в спокої та молитвах.
Що не можна робити в Страсну п'ятницю
У Страсну п'ятницю заборонено працювати та виконувати домашню роботу, не можна прати. Господиням слід встигнути зробити генеральне прибирання в Чистий четвер.
- Не можна шити, в'язати, вишивати та прясти.
- Не можна пекти паски та фарбувати яйця. Це слід робити або в Чистий четвер, або вже в суботу.
- Великим гріхом вважається рубати дрова та взагалі використати сокиру. Все тому, що саме в цей день витесали хрест для Спасителя.
- Не можна стригти волосся та робити манікюр.
- Не можна працювати в саду чи городі, копати землю та садити рослини. Але є застереження — садити рослини все ж таки можна, але не слід використовувати при цьому гострі або металеві предмети.
- Не можна вживати спиртні напої та продукти тваринного походження — їсти можна лише овочі та фрукти, оскільки ще триває Великий піст.
Відповідно до народних прикмет, цей день також не можна веселитися та співати — цей день скорботний, і не можна використовувати ножі.
Що можна робити в Страсну п'ятницю
Цей день слід провести в колі близьких і рідних, готуючись до головного церковного свята року. Варто сходити в церкву. Свічки, запалені під час служби, потрібно принести із собою, щоб вони догоріли вдома. Можна спекти хліб, вважається, що він не буде цвісти та навіть допомагатиме при хворобах.
Прикмети Страсної п'ятниці
- Хмари на небі в Страсну п'ятницю — на поганий урожай зернових, а зоряне небо свідчить про родюче літо;
- Ворожити та проводити магічні ритуали в цей день заборонено. Вважається, що той, хто ворожить, накличен на себе нещастя;
- Якщо Страсна п'ятниця буде теплою та сонячною, такою ж буде і вся весна;
- Якщо погода видалася похмурою, то весна буде дощовою, а на полях буде повно бур'янів.
Також вважалося, що освячена в церкві обручка з будь-якого дорогоцінного матеріалу захистить від хвороб. Утім, можна побризкати святою водою обручку і вдома, воно також набуде тієї ж магічної сили.