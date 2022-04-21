Группа Florence + The Machine посвятила украинцам клип, снятый в Киеве

Съемки видео на песню Free проходили в ноябре 2021 года в Киевском университете и на Байковом кладбище

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Известная британская группа Florence and the Machine выпустила новый клип на песню Free и посвятила ее "украинским друзьям".

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Видео было снято в ноябре прошлого года, за процесс отвечала украинская продакшн-студия Radioaktive film.

[ + – ] Клип Free группы Florence + The Machine

Съемки проходили в одном из корпусов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, столовой университета, а также на фоне здания столичного крематория на Байковом кладбище и на самом кладбище.

Ради съемок в Киев приезжали сама солистка группы Флоренс Уэлч, знаменитый британских актер Билл Найи, звезда фильмов "Реальная любовь" и "Другой мир", а также танцовщик Райан Геффингтон.

[ + – ] Кадр из клипа Free группы Florence + The Machine Фото: Скриншот

В конце клипа Флоренс и Билл смотрят на ряды могил, а потом появляется текст, который гласит, что этот клип Florence + The Machine "посвящают духу, креативности и стойкости наших смелых украинских друзей".

"Снят в Киеве 18 ноября 2021 года с украинскими кинематографами и художниками, сияющая свобода которых никогда не погаснет", — говорится в конце видео.

Ранее Флоренс Уэлч уже поддержала Украину. В Twitter она разместила сообщение, в котором поделилась фрагментом своего клипа Heaven is here, снятым в Киеве. В съемках видео приняли участие две танцовщицы из Украины, к которым обратилась певица.