Група Florence + The Machine присвятила українцям кліп, знятий у Києві

Зйомки відео на пісню Free проходили в листопаді 2021 року в Київському університеті та на Байковому цвинтарі.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Відомий британський гурт Florence and the Machine випустив новий кліп на пісню Free та присвятив її "українським друзям".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Відео було зняте в листопаді минулого року, за процес відповідала українська продакшн-студія Radioaktive film.

[ + – ] Кліп Free групи Florence + The Machine

Зйомки проходили в одному з корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, їдальні університету, а також на тлі будівлі столичного крематорію на Байковому цвинтарі та на самому цвинтарі.

Заради зйомок до Києва приїжджали сама солістка гурту Флоренс Велч, знаменитий британських актор Білл Наї, зірка фільмів "Реальне кохання" та "Інший світ", а також танцівник Раян Геффінгтон.

[ + – ] Кадр із кліпу Free групи Florence + The Machine Фото: Скриншот

Наприкінці кліпу Флоренс і Білл дивляться на ряди могил, а потім з'являється текст, що свідчить, що цей кліп Florence + The Machine "присвячують духу, креативності та стійкості наших сміливих українських друзів".

"Знятий у Києві 18 листопада 2021 року з українськими кінематографами та художниками, сяюча свобода яких ніколи не згасне", — йдеться наприкінці відео.

Раніше Флоренс Велч уже підтримала Україну. У Twitter вона розмістила повідомлення, у якому поділилася фрагментом свого кліпу Heaven is here, знятим у Києві. У зйомках відео взяли участь дві танцівниці з України, до яких звернулася співачка.