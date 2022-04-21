Астро-прогноз. Кому из знаков зодиака повезет перед Пасхой 2022

Апрель — непростой в астрологическом плане месяц с разными сложными соединениями планет, энергия которых влияет на людей. Фокус собрал прогнозы астрологов для знаков зодиака, которые легче других встретят конец апреля.

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Астрологический прогноз от Марина Скади

Предпоследняя неделя апреля началась с напряжения Солнца с Плутоном, наступило непростое время, которое требует выносливости и упорства.

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18 апреля — поднимаются кармические темы. С этого момента многие почувствуют сильное влияние рода на свою жизнь.

19 апреля — убывающая Луна в Стрельце в напряжении с Марсом и Венерой. Внешнее отражает внутреннее. Нужно больше уделять внимания нюансам, избегать выяснения взаимоотношений, отложить важные дела. Быть внимательными к происходящему и прислушиваться к тому, что говорят люди.

20 апреля — Солнце вошло в знак Тельца, фон событий изменился. Люди стали более рассудительными, начали спокойнее реагировать на все, что происходит вокруг них. По словам астролога Марины Скади, наступил период финансовой стабилизации, в социально-экономическом секторе наблюдается прогресс. Нужно быть осторожными со словами и действиями — легко спровоцировать конфликтную ситуацию.

21 апреля — убывающася Луна в Козероге в гармоничном аспекте с Солнцем и Марсом. Время освобождения от долгов и тяжелых состояний. Благоприятный день. Враг слабеет. Удачное время для работы, требущей точности. Взаимодействуйте с единомышленниками.

22 апреля — убывающая Луна в Козероге. Ресурсный и благоприятный день. Время детоксикации от негатива. Звездный час для тех, кто занимает активную социальную позицию. День дружбы и единения людей.

23 апреля — убывающая Луна в Водолея. Духовное и творческое обновления. Посвятите время обучению, самообразованию, работе с информацией. Если посвятите день учебе — продвинетесь, как за годы труда.

24 апреля — напряжение Меркурий – Сатурн. Может ломаться техника. В целом, день непростой. При этом будет пробуждаться интерес ко всему новому, если действовать целенаправлено в одиночку, то сила Луны поможет осуществить самые сложные планы. Нужно тщательно подготовиться, закрыть пробелы в знаниях.

Астролог Анна Ефремова

Овен

По словам астролога Анны Ефремовой, к концу месяца Овнов ждет долгожданное воссоединение семьи — приедите к своим родным, увидетесь с близкими. Хорошее положение по ресурсам и финансам, вам будет достаточно того, что есть. Если у вас есть вопрос о деньгах — не переживайте. Если сами не можете ускорить процесс, вы все равно получите то, что вам полагается ресурсно. Например, новую работу.

Не впадайте в панику, уходите от внутреннего конфликта. У многих Овнов возникает вопрос к себе — почему со мной так происходит. Постарайтесь себя сдерживать, иначе ничего не получите, кроме эмоционального разрушения.

Весы

Женщины-весы будут стоять перед выбором — куда идти, как защищать свои интересы. Вы смотрите на то, на что повлиять не можете, говорит астролог Анна Ефремова. Чтобы заново сложить свою жизнь, нужно взяться за другие весла. У многих в этот период возможен переезд за рубеж. Возможно, вы отправитесь на учебу за границу или отправите туда детей. Возможна встреча с человеком, который будет поддерживать материально и эмоционально.

К концу апреля пик эмоционального напряжения пройдет. Ситуация стабилизируется. Вы сможете проявить свои навыки, реализовать себя, все сделаете по закону.

Старайтесь держать позицию "я сам по себе". Не разрешайте никому навязывать вам чужое мнение. Старайтесь держаться в стороне минимум полгода, ссылайтесь только на свои ощущения.

Рак

Даже если вы меняете место дислокации, ищите новую работу, покидаете свой дом — не переживайте. Это временный момент. Если вы сейчас живете не так стабильно, как привыкли, не боритесь с обстоятельствами. Вы вернетесь к своему благосостоянию. Сейчас момент, когда нужно отстоять свои интересы. Вы будете наполняться новыми знаниями в связи со сложившимися обстоятельствами. Раки, несмотря на эмоциональность, очерчивают четко — это мои правила, я приложу максимум усилий. И у вас это получится реализовать.

В конце месяца почувствуете максимальный эмоциональный откат, все ненужные обстоятельства, за которые вы держались, резко отойдут на задний план, это будет болезненный процесс, который вы перенесете с достоинством.

Как писал ранее Фокус, известный нумеролог Ирина Соломон дала прогноз для Украины. По мнению эксперта, ядерных взрывов не будет, так как планета Плутон, которая отвечает за подобные действия, идет на спад, притормаживает свою активность с 29 апреля на полгода.

Также Фокус писал о трех знаках зодиака, для которых апрель стал наиболее удачным месяцем для реализации новых проектов.