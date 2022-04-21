Астропрогноз. Кому зі знаків зодіаку пощастить перед Великоднем 2022

Квітень — непростий в астрологічному плані місяць із різними складними з'єднаннями планет, енергія яких впливає на людей. Фокус зібрав прогнози астрологів для знаків зодіаку, які найлегше зустрінуть кінець квітня.

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Астрологічний прогноз від Марини Скаді

Передостанній тиждень квітня розпочався з напруги Сонця з Плутоном, настав непростий час, що потребує витривалості та завзятості.

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18 квітня — порушуються кармічні теми. З цього моменту багато хто відчує сильний вплив роду на своє життя.

19 квітня — спадний Місяць у Стрільці в напрузі з Марсом і Венерою. Зовнішнє відбиває внутрішнє. Потрібно більше приділяти увагу нюансам, уникати з'ясування взаємин, відкласти важливі справи. Бути уважними до того, що відбувається, і прислухатися до того, що кажуть люди.

20 квітня — Сонце увійшло в знак Тельця, фон подій змінився. Люди стали розважливішими, почали спокійніше реагувати на все, що відбувається навколо них. За словами астрологині Марини Скаді, настав період фінансової стабілізації, у соціально-економічному секторі спостерігається прогрес. Потрібно бути обережними зі словами та діями — легко спровокувати конфліктну ситуацію.

21 квітня — спадний Місяць у Козерога в гармонійному аспекті із Сонцем і Марсом. Час звільнення від боргів і тяжких станів. Сприятливий день. Ворог слабшає. Вдалий час для роботи, що потребує точності. Взаємодійте з однодумцями.

22 квітня — спадний Місяць у Козерозі. Ресурсний і сприятливий день. Час детоксикації від негативу. Зоряна година для тих, хто займає активну соціальну позицію. День дружби та єднання людей.

23 квітня — спадний Місяць у Водолія. Духовне та творче оновлення. Присвятіть час навчанню, самоосвіті, роботі з інформацією. Якщо присвятите день навчанню — просунетеся, як за роки праці.

24 квітня — напруга Меркурій — Сатурн. Може ламатись техніка. Загалом день непростий. При цьому пробуджуватиметься інтерес до всього нового, якщо діяти цілеспрямовано самотужки, то сила Місяця допоможе здійснити найскладніші плани. Потрібно ретельно підготуватися, закрити прогалини у знаннях.

Астрологиня Анна Єфремова

Овен

За словами астрологині Анни Єфремової, до кінця місяця на Овнів чекає довгоочікуване возз'єднання сім'ї — приїдете до своїх рідних, побачитеся з близькими. Хороший стан щодо ресурсів і фінансів, вам буде достатньо того, що є. Якщо у вас є питання про гроші — не переживайте. Якщо самі не можете прискорити процес, ви все одно отримаєте те, що вам належить ресурсно. Наприклад, нову роботу.

Не впадайте в паніку, уникайте внутрішнього конфлікту. У багатьох Овнів виникає запитання — чому зі мною так відбувається. Постарайтеся стримувати себе, інакше нічого не отримаєте, крім емоційного руйнування.

Терези

Жінки-терези стоятимуть перед вибором — куди йти, як захищати свої інтереси. Ви дивитеся на те, на що не можете вплинути, каже астрологиня Анна Єфремова. Щоб знову скласти своє життя, треба взятися за інші весла. У багатьох у цей період можливий переїзд за кордон. Можливо, ви поїдете на навчання за кордон або відправите туди дітей. Можлива зустріч із людиною, яка підтримуватиме матеріально й емоційно.

До кінця квітня пік емоційної напруги пройде. Ситуація стабілізується. Ви зможете проявити свої навички, реалізувати себе, все зробите за законом.

Намагайтеся тримати позицію "я сам собою". Не дозволяйте нікому нав'язувати вам чужу думку. Намагайтеся триматися осторонь щонайменше півроку, посилайтеся тільки на свої відчуття.

Рак

Навіть якщо ви міняєте місце дислокації, шукайте нову роботу, залишаєте свій будинок — не переживайте. Це тимчасовий момент. Якщо ви зараз живете не так стабільно, як звикли, не боріться з обставинами. Ви повернетеся до свого добробуту. Наразі момент, коли потрібно відстояти свої інтереси. Ви будете наповнюватися новими знаннями у зв'язку з обставинами, що склалися. Раки, незважаючи на емоційність, окреслюють чітко — це мої правила, я докладу максимум зусиль. Й у вас це вдасться реалізувати.

Наприкінці місяця відчуєте максимальний емоційний відкат, усі непотрібні обставини, за які ви трималися, різко відійдуть на задній план, це буде хворобливий процес, який ви перенесете з гідністю.

Як писав раніше Фокус, відома нумерологиня Ірина Соломон дала прогноз для України. На думку експертки, ядерних вибухів не буде, оскільки планета Плутон, яка відповідає за подібні дії, йде на спад, пригальмовує свою активність із 29 квітня на півроку.

Також Фокус писав про три знаки зодіаку, для яких квітень став найвдалішим місяцем для реалізації нових проєктів.