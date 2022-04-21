Дочь Варум и Агутина выступила на разогреве у группы Bon Jovi

23-летняя Елизавета-Мария Варум пошла по стопам родителей и выступает со своим музыкальным бэндом в США.

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Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум 23-летняя Елизавета недавно выступила на разогреве у известного рок-музыканта Джона Бон Джови на концерте во Флориде. Девушка поделилась новостью в Instagram-аккаунте своей музыкальной группы Bruvvy band.

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"Спасибо, BRUVS, за то, что дали нам возможность поверить в себя и сделать эту глупость, которую мы делаем", — подписала Елизавета фото, пошутив, что похоже ей все-таки не нужен колледж, так как ее музыкальная группа делает успехи.

Отметим, что дочка Варум и Агутина с самого детства живет в Майами с бабушкой и дедушкой. В прошлом году она получила американское гражданство и честно призналась, что редко бывает в России, мало знает об этой стране и не скучает по своей исторической родине.

Лиза пишет авторскую музыку и выступает в составе музыкальной группы "Bruvvy band" под псевдонимом Лиз Холлоуэй. Так как бэнд Лизы пока что недостаточно популярный — в основном группа выступает в барах, девушка в свободное от музыки время подрабатывает домработницей в американской семье или официанткой в кафе.

По информации РосСМИ, знаменитые родители помогают дочери в разумных пределах. В детстве Анжелика Варум спросила Лизу, кем она хочет быть, когда вырастет, и та шутливо ответила, что мечтает выйти замуж и вести домашнее хозяйство. Слова дочки сильно взволновали певицу, и она решила как можно чаще напоминать Лизе, что женщине важно всего добиться самой и ни от кого не зависеть. Ни от родителей, ни от мужа. В одном из интервью на YouTube-шоу "А поговорить? Варум рассказывала, что дочка хорошо готовит, поэтому пошла работать в семью — готовить для них завтраки и обеды. Через время Лизе надоела такая карьера, и она начала развозить еду старикам.

Елизавета — младшая дочка Леонида Агутина. У артиста есть еще один ребенок от балерины Марии Воробьевой — 25-летняя Полина. Большую часть жизни девушка провела за границей. Вместе с мамой и отчимом она жила в Италии, а затем они переехали во Францию.

Как писал ранее Фокус, 53-летний российский певец и композитор Леонид Агутин резко осудил войну в Украине во время своего концерта в Красногорске Московской области.