Дочка Варум та Агутіна виступила на розігріві в гурту Bon Jovi

23-річна Єлизавета-Марія Варум пішла стопами батьків і виступає зі своїм музичним бендом у США.

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Донька Леоніда Агутіна та Анжеліки Варум 23-річна Єлизавета нещодавно виступила на розігріві у відомого рок-музиканта Джона Бон Джові на концерті у Флориді. Дівчина поділилася новиною в Instagram-аккаунті свого музичного гурту Bruvvy band.

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"Дякую, BRUVS, за те, що дали нам можливість повірити в себе і зробити цю дурість, яку ми робимо", — підписала Єлизавета фото, пожартувавши, що схоже їй все-таки не потрібен коледж, оскільки її музичний гурт робить успіхи.

Зазначимо, що донька Варум та Агутіна з самого дитинства живе в Маямі з бабусею та дідусем. Минулого року вона отримала американське громадянство і чесно зізналася, що рідко буває в Росії, мало знає про цю країну і не сумує за своєю історичною батьківщиною.

Ліза пише авторську музику і виступає у складі музичного гурту "Bruvvy band" під псевдонімом Ліз Холлоуей. Оскільки бенд Лізи поки що недостатньо популярний — переважно група виступає в барах, дівчина у вільний від музики час підробляє хатньою робітницею в американській сім'ї або офіціанткою в кафе.

За інформацією РосЗМІ, знамениті батьки допомагають дочці в розумних межах. У дитинстві Анжеліка Варум запитала Лізу, ким вона хоче бути, коли виросте, і та жартівливо відповіла, що мріє вийти заміж та вести домашнє господарство. Слова доньки сильно схвилювали співачку, і вона вирішила якомога частіше нагадувати Лізі, що жінці важливо добитися самій й ні від кого не залежати. Ні від батьків, ні від чоловіка. В одному з інтерв'ю на YouTube-шоу "А поговорити? Варум розповідала, що донька добре готує, тому пішла працювати в сім'ю — готувати для них сніданки та обіди. Через час Лізі набридла така кар'єра, і вона почала розвозити їжу людям похилого віку.

Єлизавета — молодша донька Леоніда Агутіна. В артиста є ще одна дитина від балерини Марії Воробйової — 25-річна Поліна. Більшість життя дівчина провела за кордоном. Разом із мамою та вітчимом вона жила в Італії, а потім вони переїхали до Франції.

Як писав раніше Фокус, 53-річний російський співак та композитор Леонід Агутін різко засудив війну в Україні під час свого концерту в Красногорську Московської області.