Леонід Агутін засудив війну в Україні під час концерту в Росії

Раніше зіркове подружжя виступило на благодійному концерті на підтримку дітей України.

53-річний російський співак та композитор Леонід Агутін висловився щодо війни в Україні зі сцени "Крокус Сіті Холла" у Красногорську Московської області. Про це пише spletnik.

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Як відомо, 25 березня 2022 року в російського співака відбувався концерт. Агутін прямо зі сцени закликав негайно припинити воєнну агресію в Україні.

"На все, що відбувається зараз, ми зможемо адекватно подивитися лише через певний час … А зараз усім нормальним людям хочеться, щоб швидше закінчилися воєнні дії і настав мир", — зазначив артист.

[ + – ] Пост Анжеліки Варум, що засуджує війну в Україні

Раніше Леонід Агутін уже висловлювався проти війни в Україні та зізнавався, що завжди вважав себе патріотом своєї країни і навіть охороняв її кордони свого часу. Проте наразі важливо окреслити свою позицію проти війни та смертей.

"Домовтеся! Кожен новий день — це нові смерті наших хлопців, українських громадян, мільйони зламаних доль", — писав у соцмережах російський виконавець раніше.

Нагадаємо, зіркове подружжя Леонід Агутін та Анжеліка Варум виступили на благодійному концерті на підтримку дітей з України. А 52-річна Анжеліка, уродженка Львова, різкіше за чоловіка виступила проти російської військової агресії в Україні, написавши пост українською та російською мовами.