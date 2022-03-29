Леонид Агутин осудил войну в Украине во время концерта в России

Ранее звездные супруги выступили на благотворительном концерте в поддержку детей Украины.

53-летний российский певец и композитор Леонид Агутин высказался по поводу войны в Украине со сцены "Крокус Сити Холла" в Красногорске Московской области. Об этом пишет spletnik.

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Как известно, 25 марта 2022 года у российского певца проходил концерт. Агутин прямо со сцены призвал немедленно прекратить военную агрессию в Украине.

"На все, что происходит сейчас, мы сможем адекватно посмотреть только через определенное время … А сейчас всем нормальным людям хочется, чтобы поскорее закончились военные действия и наступил мир", — отметил артист.

[ + – ] Пост Анжелики Варум, осуждающий войну в Украине

Ранее Леонид Агутин уже высказывался против войны в Украине и признавался, что всегда считал себя патриотом своей страны и даже охранял ее границы в свое время. Однако сейчас важно очертить свою позицию против войны и смертей.

"Договоритесь! Каждый новый день — это новые смерти наших ребят, украинских граждан, миллионы сломанных судеб", — писал в соцсетях российский исполнитель ранее.

Напомним, звездные супруги Леонид Агутин и Анжелика Варум выступили на благотворительном концерте в поддержку детей из Украины. А 52-летняя Анжелика, уроженка Львова, резче чем муж выступила против российской военной агрессии в Украине, написав пост на украинском и русском языках.