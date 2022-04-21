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Дочь Барака Обамы встречается с сыном голливудского актера

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Фото: Instagram michelleobama | Семья Обама

Бойфрендом Саши Обамы стал Клифтон Пауэлл-младший, звезда баскетбола и коммерческий директор Nike и Peloton

Буквально пару дней назад бывшая первая леди Мишель Обама на шоу Эллен Дедженерес проговорилась, что у обеих ее дочерей уже появились бойфренды. А теперь журналисты выяснили, с кем встречается ее младшая дочь Саша. Об этом пишет Daily Mail.

"Теперь они приводят домой взрослых мужчин. Раньше это были просто плакаты поп-групп вроде братьев Джонас. А сейчас у них есть бойфренды и реальная жизнь", — рассказала Мишель Эллен.

Избранником 20-летней Саши Обамы, которая недавно переехала в Лос-Анджелес, бросив учебу в Мичиганском университете и перейдя в другое высшее учебное заведение, стал 24-летний Клифтон Пауэлл-младший, бывшая восходящая звезда баскетбола, а теперь создает контент для компаний Nike и Peloton.

Саша Обама и ее бойфренд из Голливуда

Его отцом является голливудский актер Клифтон Пауэлл, звезда фильмов "Рэй" и "Час пик", который снимался, пожалуй, во всех рейтинговых сериалах последних лет: "Менталист", "Гавайи 5.0", "Черная молния" и многих других.

Если роман Саши стал сюрпризом для поклонников семьи бывшего президента, то про отношения Малии уже известно давно.

Малия Обама и ее бойфренд из Лондона

Она встречается с британцем Рори Фаркухарсоном уже много лет. Пара познакомилась, когда Малия училась в Гарварде в 2017 году. Отец Рори – богатый инвестор из Лондона.