Донька Барака Обами зустрічається із сином голлівудського актора

Бойфрендом Саші Обами став Кліфтон Пауелл-молодший, зірка баскетболу та комерційний директор Nike та Peloton

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Буквально кілька днів тому колишня перша леді Мішель Обама на шоу Еллен Дедженерес промовилася, що в обох її дочок уже з'явилися бойфренди. А тепер журналісти з'ясували, з ким зустрічається її молодша дочка Саша. Про це пише Daily Mail.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

"Тепер вони приводять додому дорослих чоловіків. Раніше це були просто плакати попгруп на кшталт братів Джонас. А зараз у них є бойфренди та реальне життя", — розповіла Мішель Еллен.

Обранцем 20-річної Саші Обами, яка нещодавно переїхала до Лос-Анджелеса, кинувши навчання в університеті Мічигану і перейшовши в інший вищий навчальний заклад, став 24-річний Кліфтон Пауелл-молодший, колишня висхідна зірка баскетболу, а тепер творець контенту для компаній Nike і Peloton.

[ + – ] Саша Обама та її бойфренд із Голлівуду

Його батьком є голлівудський актор Кліфтон Пауелл, зірка фільмів "Рей" та "Година пік", який знімався, мабуть, у всіх рейтингових серіалах останніх років: "Менталіст", "Гаваї 5.0", "Чорна блискавка" та багатьох інших.

Якщо роман Саші став сюрпризом для шанувальників сім'ї колишнього президента, то про відносини Малії вже відомо давно.

[ + – ] Малія Обама та її бойфренд із Лондона

Вона зустрічається з британцем Рорі Фаркухарсон вже багато років. Пара познайомилася, коли Малія навчалася в Гарварді у 2017 році. Батько Рорі — багатий інвестор із Лондона.