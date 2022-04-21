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Донька Барака Обами зустрічається із сином голлівудського актора

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Фото: Instagram michelleobama | Сім'я Обама

Бойфрендом Саші Обами став Кліфтон Пауелл-молодший, зірка баскетболу та комерційний директор Nike та Peloton

Буквально кілька днів тому колишня перша леді Мішель Обама на шоу Еллен Дедженерес промовилася, що в обох її дочок уже з'явилися бойфренди. А тепер журналісти з'ясували, з ким зустрічається її молодша дочка Саша. Про це пише Daily Mail.

"Тепер вони приводять додому дорослих чоловіків. Раніше це були просто плакати попгруп на кшталт братів Джонас. А зараз у них є бойфренди та реальне життя", — розповіла Мішель Еллен.

Обранцем 20-річної Саші Обами, яка нещодавно переїхала до Лос-Анджелеса, кинувши навчання в університеті Мічигану і перейшовши в інший вищий навчальний заклад, став 24-річний Кліфтон Пауелл-молодший, колишня висхідна зірка баскетболу, а тепер творець контенту для компаній Nike і Peloton.

Саша Обама та її бойфренд із Голлівуду

Його батьком є голлівудський актор Кліфтон Пауелл, зірка фільмів "Рей" та "Година пік", який знімався, мабуть, у всіх рейтингових серіалах останніх років: "Менталіст", "Гаваї 5.0", "Чорна блискавка" та багатьох інших.

Якщо роман Саші став сюрпризом для шанувальників сім'ї колишнього президента, то про відносини Малії вже відомо давно.

Малія Обама та її бойфренд із Лондона

Вона зустрічається з британцем Рорі Фаркухарсон вже багато років. Пара познайомилася, коли Малія навчалася в Гарварді у 2017 році. Батько Рорі — багатий інвестор із Лондона.