Кинокомпанию Rust оштрафовали на $137 тысяч за гибель украинки Галины Хатчинс (фото)

Как заявил представитель правительства штата Нью-Мексико, трагический инцидент никогда бы не произошел, если бы кинокомпания следовала национальным стандартам киноиндустрии в отношении безопасности огнестрельного оружия.

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Бюро по охране труда штата Нью-Мексико оштрафовало компанию Rust Movie Productions LLC на сумму более $137 тыс. спустя несколько месяцев после того, как уроженка Украины оператор Галина Хатчинс была смертельно ранена Алеком Болдуином в ходе съемок фильма "Ржавчина", пишет CBS News.

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В своем отчете представители службы безопасности заявили, что производственная компания проявила откровенное безразличие к признанным опасностям, связанным с использованием огнестрельного оружия на съемочной площадке, что привело к смертельному исходу, тяжелым травмам и небезопасным условиям труда.

[ + – ] Вход на ранчо где снимался фильм "Ржавчина"

Также представители Бюро по охране труда штата Нью-Мексико отметили о нарушениях техники безопасности, включая свидетельства того, что менеджеры по производству предприняли ограниченные действия или вообще не предприняли никаких действий для устранения двух осечек на съемочной площадке перед смертельной стрельбой.

"Наше расследование показало, что этот трагический инцидент никогда бы не произошел, если бы Rust Movie Productions LLC следовала национальным стандартам киноиндустрии в отношении безопасности огнестрельного оружия. Это полный отказ работодателя следовать признанным национальным протоколам, обеспечивающим безопасность сотрудников", — заявил представитель правительства штата Нью-Мексико Джеймс Кенни.

Как подчеркивается в заявлении Бюро по охране труда штата Нью-Мексико, штраф в размере $137 тысяч — самый высокий уровень административного наказания и максимальный штраф, допустимый законом штата Нью-Мексико.

Смерть Галины Хатчинс

[ + – ] Оператор Галина Хатчинс была убита 21 октября, когда пистолет, который держал сопродюсер и исполнитель главной роли Алек Болдуин, выстрелил и в итоге застрелил ее

Оператор Галина Хатчинс была убита 21 октября из пистолета, который держал сопродюсер и исполнитель главной роли Алек Болдуин

В декабрьском интервью актер заявил, что наставлял пистолет на Хатчинс на съемочной площадке вестерна по ее указанию. Тогда он выстрелил, не нажимая на курок. Во время стрельбы также был ранен режиссер Джоэл Соуза.

Боб Геноуэй, начальник Бюро по охране труда, заявил, что на съемках фильма произошла ошибка в управлении огнестрельным оружием.

"На основании выводов наших следователей мы получили набор очевидных опасностей для сотрудников, связанных с использованием огнестрельного оружия, и бездействие руководства в отношении этих опасностей", — заявил он.

[ + – ] В декабрьском интервью Болдуин отметил, что он наставлял пистолет на Хатчинс на съемочной площадке вестерна по ее указанию

Новый отчет подтвердил, что крупнокалиберный револьвер был передан Болдуину помощником режиссера Дэвидом Холлсом без консультации с экспертами по оружию во время или после того, как пистолет был заряжен. В отчете говорится, что Холлс, который также занимал должность координатора по безопасности, стал свидетелем двух случайных выстрелов из винтовок на съемочной площадке, и что он и другие менеджеры, знавшие об осечках, не предприняли никаких следственных, исправительных или дисциплинарных мер.

"У руководства были многочисленные возможности предпринять корректирующие действия, но оно предпочло этого не делать", — говорится в отчете.

Представитель Rust Movie Productions Стефан Фридман заявил, что компания планирует обжаловать это решение. В связи со стрельбой было подано по меньшей мере 5 судебных исков, включая иск о причинении смерти по неосторожности, поданный семьей Хатчинс против Болдуина и других продюсеров фильма.