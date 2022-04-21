Кінокомпанію Rust оштрафували на $137 тисяч за загибель українки Галини Гатчінс (фото)

Як заявив представник уряду штату Нью-Мексико, трагічний інцидент ніколи б не стався, якби кінокомпанія дотримувалася національних стандартів кіноіндустрії щодо безпеки вогнепальної зброї.

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Бюро з охорони праці штату Нью-Мексико оштрафувало компанію Rust Movie Productions LLC на суму понад $137 тис. через кілька місяців після того, як уродженку України операторку Галину Гатчінс було смертельно поранено Алеком Болдвіном у процесі зйомок фільму "Іржа", пише CBS News.

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У своєму звіті представники служби безпеки заявили, що виробнича компанія проявила відверту байдужість до визнаних небезпек, пов'язаних із використанням вогнепальної зброї на знімальному майданчику, що призвело до смертельного результату, тяжких травм і небезпечних умов праці.

[ + – ] Вхід на ранчо де знімався фільм "Іржа"

Також представники Бюро з охорони праці штату Нью-Мексико зазначили про порушення техніки безпеки, враховуючи свідчення того, що менеджери з виробництва здійснили обмежені дії або взагалі не вжили жодних заходів для усунення двох осічок на знімальному майданчику перед смертельною стріляниною.

"Наше розслідування показало, що цей трагічний інцидент ніколи б не стався, якби Rust Movie Productions LLC дотримувалася національних стандартів кіноіндустрії щодо безпеки вогнепальної зброї. Це повна відмова роботодавця дотримуватися визнаних національних протоколів, які гарантують безпеку співробітників", — заявив представник уряду штату Нью-Мексико Джеймс Кенні.

Як наголошується в заяві Бюро з охорони праці штату Нью-Мексико, штраф у розмірі $137 тисяч — найвищий рівень адміністративного покарання і максимальний штраф, допустимий законом штату Нью-Мексико.

Смерть Галини Гатчінс

[ + – ] Операторку Галіну Гатчінс було вбито 21 жовтня, коли пістолет, який тримав співпродюсер і виконавець головної ролі Алек Болдвін, вистрілив і зрештою застрелив її

Операторку Галину Гатчінс було вбито 21 жовтня з пістолета, який тримав співпродюсер і виконавець головної ролі Алек Болдвін.

У грудневому інтерв'ю актор заявив, що наставляв пістолет на Гатчінс на знімальному майданчику вестерну за її вказівкою. Тоді він вистрілив, не натискаючи на курок. Під час стрілянини також було поранено режисера Джоела Соуза.

Боб Геновей, начальник Бюро з охорони праці, заявив, що на зйомках фільму сталася помилка в управлінні вогнепальною зброєю.

"На підставі висновків наших слідчих ми отримали набір очевидних небезпек для співробітників, пов'язаних із використанням вогнепальної зброї, та бездіяльність керівництва щодо цих небезпек", — заявив він.

[ + – ] У грудневому інтерв'ю Болдвін зазначив, що він наставляв пістолет на Гатчінс на знімальному майданчику вестерну за її вказівкою

Новий звіт підтвердив, що великокаліберний револьвер було передано Болдвіну помічником режисера Девідом Голсом без консультації з експертами зі зброї під час або після того, як пістолет був заряджений. У звіті йдеться, що Голс, який також обіймав посаду координатора з безпеки, став свідком двох випадкових пострілів із гвинтівок на знімальному майданчику, і що він та інші менеджери, які знали про осічки, не вжили жодних слідчих, виправних чи дисциплінарних заходів.

"У керівництва були численні можливості вжити коригувальних заходів, але воно вирішило цього не робити", — йдеться у звіті.

Представник Rust Movie Productions Стефан Фрідман заявив, що компанія планує оскаржити це рішення. У зв'язку зі стріляниною було подано щонайменше 5 судових позовів, враховуючи позов про заподіяння смерті через необережність, поданий сім'єю Гатчінс проти Болдвіна й інших продюсерів фільму.