Сын Алена Делона поделился видео с отцом, решившимся на эвтаназию

Знаменитость проживает в Швейцарии, где процедура легальна и разрешена.

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Сын известного актера Алена Делона Энтони поделился редким видео с 86-летним отцом на своей Instagram-странице.

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Они были на прогулке в лесу. Энтони спросил отца "Нам здесь плохо?". На что французский актер, который намерен добровольно уйти из жизни, ответил: "Хорошо".

В последний раз Делон-старший выходил в свет осенью 2021 года. На похороны своего коллеги Жана Поля-Бельмондо актер пришел в сопровождении сына Энтони.

Недавно 86-летний актер шокировал известием о том, что хочет добровольно уйти из жизни, чтобы не страдать от болезней и старости. Знаменитость намерен прибегнуть к процедуре эвтаназии в ближайшее время.

[ + – ] Ален Делон с сыном Энтони

В настоящее время актер живет в Швейцарии, где процедура эвтаназии вполне легальна и разрешена. Он уже уладил вопрос о наследии, разделив его между тремя своими детьми.

Также Ален Делон хотел, чтобы его сын Энтони взял на себя процедуру оформления документов на процедуру эвтаназии, но он отказался.

В 2019 году мужчина перенес двойной инсульт, однако пришел в себя. Делон не перестает утверждать, что старость его тяготит, поэтому он планирует прибегнуть к эвтаназии — прекращению жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием и испытывающего вследствие этого заболевания нестерпимые страдания.

В свое время жена французского актера планировала прибегнуть к этому методу, однако скончалась в 2021 году от рака поджелудочной железы.