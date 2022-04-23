Син Алена Делона поділився відео з батьком, який зважився на евтаназію

Знаменитість проживає у Швейцарії, де процедура цілком легальна та дозволена.

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Син відомого актора Алена Делона Ентоні поділився рідкісним відео з 86-річним батьком на своїй Instagram-сторінці.

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Вони були на прогулянці в лісі. Ентоні запитав у батька "Нам тут погано?". На що французький актор, який планує добровільно піти з життя, відповів: "Добре".

Востаннє Делон-старший виходив у світ восени 2021 року. На похорон свого колеги Жана Поля-Бельмондо актор прийшов у супроводі сина Ентоні.

Нещодавно 86-річний актор шокував звісткою про те, що хоче добровільно піти з життя, щоб не страждати від хвороб і старості. Знаменитість має намір вдатися до процедури евтаназії вже найближчим часом.

[ + – ] Ален Делон із сином Ентоні

Наразі актор живе у Швейцарії, де процедура евтаназії цілком легальна і дозволена. Він уже залагодив питання щодо спадщини, розділивши її між трьома своїми дітьми.

Також Ален Делон хотів, щоб його син Ентоні взяв на себе процедуру оформлення документів на процедуру евтаназії, але він відмовився.

У 2019 році чоловік переніс подвійний інсульт, проте оговтався і тепер ходить з палицею. Делон не перестає стверджувати, що старість його обтяжує, тож він планує вдатися до евтаназії — припинення життя людини, яка страждає на невиліковне захворювання і відчуває унаслідок цього захворювання нестерпні страждання.

Свого часу дружина французького актора планувала вдатися до цього методу, проте померла у 2021 році від раку підшлункової залози.