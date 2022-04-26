Дочь Алека Болдуина осудила Эмбер Херд из-за суда с Джонни Деппом

Модель назвала бывшую супругу Джонни Деппа человеком-катастрофой, а самому голливудскому актеру пожелала поскорее восстановить свое честное имя.

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Старшая дочь Алека Болдуина от Ким Бейсингер, 26-летняя модель Айрленд Болдуин, резко осудила в соцсетях Эмбер Херд на фоне продолжающегося в Вирджинии судебного разбирательства между актрисой и ее бывшим супругом Джонни Деппом.

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Айрленд назвала Эмбер человеком-катастрофой и призналась, что знает таких женщин, как Эмбер — они холодные и, пользуясь тем, что принадлежат к женскому полу, изображают из себя жертв, чтобы заставить весь мир осуждать мужчину. Об этом сообщает Dailу Mail.

"Мы живем в обществе, где считается крутым говорить, какие мужчины плохие. Эмбер Херд — ужасный человек. Я надеюсь, что Джонни вернет свою репутацию и свою жизнь. И что он снимется еще в пяти фильмах про пиратов", — такую запись Айрленд оставила в сторис у себя в Instagram.

Айрленд подчеркнула, что мужчины тоже бывают жертвами абьюзивных отношений и оставила у себя в Твиттер видео с реакцией Джонни Деппа на аудиозапись, на которой Эмбер Херд признается в жестоком обращении с ним.

Напомним, весь мир пристально следит за продолжением драмы вокруг скандального развода Эмбер и Джонни. Буквально каждый день появляются все новые подробности этого не умолкающего судебного разбирательства. Так недавно звезда "Ромового дневника" утверждала, что скрывала следы побоев с 2013 по 2016 год с помощью консилера Milani Cosmetics. В процессе судебного разбирательства оказалось, что такую косметику начали производить только в 2017 году.

Джонни и Эмбер прожили в официальном браке два года, а с 2017 пытаются официально и законно поставить точку в отношениях. Актриса обвиняла супруга в домашнем насилии, в ответ 58-летний Депп, чью голливудскую карьеру разрушили громкие заявления бывшей возлюбленной, пытается отсудить материальную компенсацию в 50 млн долларов.

Как писал ранее Фокус, бывшая жена Деппа на одном из заседаний суда представила видео, на котором ее бывший возлюбленный в нетрезвом состоянии кричит и ломает мебель на кухне. В суде актер объяснил свое поведение тем, что потерял эмоциональный контроль над собой, однако подчеркнул, что "напал" исключительно на шкаф, и ни в коем разе не хотел напугать Эмбер.