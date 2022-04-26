Дочка Алека Болдвіна засудила Ембер Герд через суд із Джонні Деппом

Модель назвала колишню дружину Джонні Деппа людиною-катастрофою, а самому голлівудському актору побажала якнайшвидше відновити своє чесне ім'я.

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Старша донька Алека Болдвіна від Кім Бейсінгер, 26-річна модель Айрленд Болдвін, різко засудила в соцмережах Ембер Герд на тлі судового розгляду, що триває у Вірджинії, між актрисою та її колишнім чоловіком Джонні Деппом.

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Айрленд назвала Ембер людиною-катастрофою та зізналася, що знає таких жінок, як Ембер — вони холодні та, користуючись тим, що належать до жіночої статі, зображають із себе жертв, щоб змусити весь світ засуджувати чоловіка. Про це повідомляє Dailу Mail.

"Ми живемо в суспільстві, де вважається крутим говорити, які чоловіки погані. Ембер Герд — жахлива людина. Я сподіваюся, що Джонні поверне свою репутацію та своє життя. І що він зніметься ще в п'яти фільмах про піратів", — такий запис Айрленд залишила в сторіс у себе в Instagram.

Айрленд підкреслила, що чоловіки теж бувають жертвами аб'юзивних стосунків і залишила в себе у "Твіттері" відео з реакцією Джонні Деппа на аудіозапис, на якому Ембер Герд зізнається в жорстокому поводженні з ним.

Нагадаємо, весь світ уважно стежить за продовженням драми навколо скандального розлучення Ембер і Джонні. Буквально щодня з'являються нові подробиці цього судового розгляду, який не замовкає. Нещодавно зірка "Ромового щоденника" стверджувала, що приховувала сліди побоїв із 2013 до 2016 року за допомогою консилера Milani Cosmetics. У процесі судового розгляду виявилося, що таку косметику почали виготовляти лише у 2017 році.

Джонні й Ембер прожили в офіційному шлюбі два роки, а з 2017 намагаються офіційно та законно поставити крапку в стосунках. Актриса звинувачувала чоловіка в домашньому насильстві, у відповідь 58-річний Депп, чию голлівудську кар'єру зруйнували гучні заяви колишньої коханої, намагається відсудити матеріальну компенсацію в 50 млн доларів.

Як писав раніше Фокус, колишня дружина Деппа на одному із засідань суду представила відео, на якому її колишній коханий у нетверезому стані кричить і ламає меблі на кухні. У суді актор пояснив свою поведінку тим, що втратив емоційний контроль над собою, проте наголосив, що "напав" виключно на шафу та в жодному разі не хотів налякати Ембер.