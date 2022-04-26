Модель Victoria's Secret: что известно о новой девушке Тимоти Шаламе
Накануне влюбленную пару "подловили" папарацци.
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У 26-летнего актера Тимоти Шаламе новые романтические отношения. Его избранницей стала нигерийская модель Сара Талаби. Об этом пишет Page Six.
Накануне они были замечены во время концерта на фестивале Coachella. Пара обнималась и целовалась, и эти фото и видео облетели всю Сеть, огорчив верных фанаток звезды "Дюны".
Впоследствии Сара выложила фото с Тимоти в соцсети и отметила его аккаунт. "Лучшее время с лучшей компанией", — подписала снимок модель Victoria's Secret.
Однако на вопрос, целовала ли 22-летняя модель Шаламе, Сара прямо не ответила.
"Но было бы прекрасно спросить наших мировых лидеров, почему Земля сейчас теряет 1,2 триллиона тонн льда ежегодно из-за глобального потепления", — ушла от прямого ответа новая вероятная девушка Тимоти Шаламе.
Сара Талаби — известная активистка, модель Victoria's Secret, сценарист и фешн-блогер.
В Сети появляются разные версии о возможном романе между Тимоти и нигерийской моделью.
Кто-то уверен, что это не более чем пиар молодой модели. Другие считают, что ничего серьезного между ними нет – Тимоти и Сара просто потусовались на одной вечеринке, а продолжения у этого романа не может быть.
Сама Сара заявляет, что фанатки Тимоти серьезно ей угрожают и просят покинуть актера. Впрочем, действительно ли это реальные угрозы, выяснить сложно. Может быть, эта вся история — просто часть большой пиар-кампании Сары.
Напомним, Тимоти Шаламе заметили в компании неизвестной девушки на фестивале Coachella. Они танцевали и целовались. Впоследствии оказалось, что это 22-летняя модель Сара Талаби.