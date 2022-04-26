Модель Victoria's Secret: что известно о новой девушке Тимоти Шаламе

Накануне влюбленную пару "подловили" папарацци.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

У 26-летнего актера Тимоти Шаламе новые романтические отношения. Его избранницей стала нигерийская модель Сара Талаби. Об этом пишет Page Six.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Накануне они были замечены во время концерта на фестивале Coachella. Пара обнималась и целовалась, и эти фото и видео облетели всю Сеть, огорчив верных фанаток звезды "Дюны".

Впоследствии Сара выложила фото с Тимоти в соцсети и отметила его аккаунт. "Лучшее время с лучшей компанией", — подписала снимок модель Victoria's Secret.

Однако на вопрос, целовала ли 22-летняя модель Шаламе, Сара прямо не ответила.

"Но было бы прекрасно спросить наших мировых лидеров, почему Земля сейчас теряет 1,2 триллиона тонн льда ежегодно из-за глобального потепления", — ушла от прямого ответа новая вероятная девушка Тимоти Шаламе.

Сара Талаби — известная активистка, модель Victoria's Secret, сценарист и фешн-блогер.

[ + – ] Новая вероятная девушка Тимоти Шаламе

В Сети появляются разные версии о возможном романе между Тимоти и нигерийской моделью.

Кто-то уверен, что это не более чем пиар молодой модели. Другие считают, что ничего серьезного между ними нет – Тимоти и Сара просто потусовались на одной вечеринке, а продолжения у этого романа не может быть.

Сама Сара заявляет, что фанатки Тимоти серьезно ей угрожают и просят покинуть актера. Впрочем, действительно ли это реальные угрозы, выяснить сложно. Может быть, эта вся история — просто часть большой пиар-кампании Сары.

Напомним, Тимоти Шаламе заметили в компании неизвестной девушки на фестивале Coachella. Они танцевали и целовались. Впоследствии оказалось, что это 22-летняя модель Сара Талаби.