Тимоти Шаламе заметили с новой девушкой (видео)

В Сети обсуждают новый возможный роман знаменитости.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Накануне 26-летнего американского актера французского происхождения Тимоти Шаламе заметили в компании модели Victoria's Secret Сары Талаби. Об этом пишет Page Six.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Влюбленную пару "подловили" на фестивале Coachella. Как известно, Тимоти и его 22-летняя спутница стояли, обнимаясь во время концерта.

[ + – ] Тимоти Шаламе заметили с девушкой на фестивале Coachella

"Я была на Coachella в эти выходные вместе с Тимоти и моей сестрой-близнецом. Мы все тусовались и двигались под музыку", — рассказала новая вероятная девушка Тимоти Шаламе. Однако на вопрос, целовала ли модель актера, она прямо не ответила. Хотя в Интернете "гуляют" фото и видео, на которых звезда фильма "Дюна" целуется с неизвестной девушкой.

Сам Тимоти никак не прокомментировал слухи в Сети о его новом предполагаемом романе.

[ + – ] 22-летняя модель Сара Талаби

Отметим, что ранее Тимоти встречался с дочерью Джонни Деппа Лили Роуз-Депп и мексиканской актрисой Эйсой Гонсалес. С Лили-Роуз они вместе снимались в фильме "Король" в 2019 году. После их расставания прошло около двух лет.

Напомним, Тимоти Шаламе раньше искал девушку на сайте знакомств для евреев с высокими стандартами.

Также Фокус писал о том, что 26-летний Тимоти Шаламе снялся для китайского Vogue+. Актер не только позировал в разных нарядах для главной страницы глянца и на разворотах журнала, но и стал приглашенным редактором.