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Тимоти Шаламе заметили с новой девушкой (видео)

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Фото: Getty Images | Тимоти Шаламе

В Сети обсуждают новый возможный роман знаменитости.

Накануне 26-летнего американского актера французского происхождения Тимоти Шаламе заметили в компании модели Victoria's Secret Сары Талаби. Об этом пишет Page Six.

Влюбленную пару "подловили" на фестивале Coachella. Как известно, Тимоти и его 22-летняя спутница стояли, обнимаясь во время концерта.

Тимоти Шаламе заметили с девушкой на фестивале Coachella

"Я была на Coachella в эти выходные вместе с Тимоти и моей сестрой-близнецом. Мы все тусовались и двигались под музыку", — рассказала новая вероятная девушка Тимоти Шаламе. Однако на вопрос, целовала ли модель актера, она прямо не ответила. Хотя в Интернете "гуляют" фото и видео, на которых звезда фильма "Дюна" целуется с неизвестной девушкой.

Сам Тимоти никак не прокомментировал слухи в Сети о его новом предполагаемом романе.

22-летняя модель Сара Талаби

Отметим, что ранее Тимоти встречался с дочерью Джонни Деппа Лили Роуз-Депп и мексиканской актрисой Эйсой Гонсалес. С Лили-Роуз они вместе снимались в фильме "Король" в 2019 году. После их расставания прошло около двух лет.

Напомним, Тимоти Шаламе раньше искал девушку на сайте знакомств для евреев с высокими стандартами.

Также Фокус писал о том, что 26-летний Тимоти Шаламе снялся для китайского Vogue+. Актер не только позировал в разных нарядах для главной страницы глянца и на разворотах журнала, но и стал приглашенным редактором.