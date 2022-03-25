Стало известно, какую девушку ищет Тимоти Шаламе на сайте знакомств

Актер ищет девушку на сайте знакомств.

26-летний американский актер французского происхождения Тимоти Шаламе ищет девушку на сайте знакомств. Об этом сообщает Daily Mail.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По информации издания, Тимоти пользуется приложением Lox Club — платформа для знакомств евреев с достаточно высокими стандартами.

"Цель приложения — помочь настоящим, хорошо развитым и амбициозным людям встретиться друг с другом… Наконец-то ты сможешь встретить кого-то, кого бы твоя бабушка одобрила", — отмечают разработчики сайта знакомств.

[ + – ] Тимоти Шаламе и Зендая снялись в фильме "Дюна" и часто появлялись вместе на красных дорожках в 2021 году Фото: Getty Images

Напомним, что ранее Тимоти Шаламе встречался с дочерью актера Джонни Деппа Лили-Роуз Депп. Они вместе снимались в фильме "Король" в 2019 году. После их расставания прошло около двух лет.

После Лилли-Роуз Депп звезда фильма "Дюна" встречался с мексиканской актрисой Эйсой Гонсалес. На данный момент 26-летний актер ищет девушку на сайте знакомств "для евреев".

Тем временем Лили-Роуз Депп заподозрили в новом романе с американским актером. Однако их отношения продолжались недолго.

Напомним, Тимоти Шаламе появится в новой экранизации известной истории о Вилли Вонке. В Сеть попали первые кадры со съемок картины, выход которой запланирован на 2023 год.