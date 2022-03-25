Стало известно, какую девушку ищет Тимоти Шаламе на сайте знакомств
Актер ищет девушку на сайте знакомств.
26-летний американский актер французского происхождения Тимоти Шаламе ищет девушку на сайте знакомств. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, Тимоти пользуется приложением Lox Club — платформа для знакомств евреев с достаточно высокими стандартами.
"Цель приложения — помочь настоящим, хорошо развитым и амбициозным людям встретиться друг с другом… Наконец-то ты сможешь встретить кого-то, кого бы твоя бабушка одобрила", — отмечают разработчики сайта знакомств.
Напомним, что ранее Тимоти Шаламе встречался с дочерью актера Джонни Деппа Лили-Роуз Депп. Они вместе снимались в фильме "Король" в 2019 году. После их расставания прошло около двух лет.
После Лилли-Роуз Депп звезда фильма "Дюна" встречался с мексиканской актрисой Эйсой Гонсалес. На данный момент 26-летний актер ищет девушку на сайте знакомств "для евреев".
Тем временем Лили-Роуз Депп заподозрили в новом романе с американским актером. Однако их отношения продолжались недолго.
Напомним, Тимоти Шаламе появится в новой экранизации известной истории о Вилли Вонке. В Сеть попали первые кадры со съемок картины, выход которой запланирован на 2023 год.