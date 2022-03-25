Стало відомо, яку дівчину шукає Тімоті Шаламе на сайті знайомств

Актор шукає дівчину на сайті знайомств.

26-річний американський актор французького походження Тімоті Шаламе наразі шукає дівчину на сайті знайомств. Про це повідомляє Daily Mail.

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За інформацією видання, Тімоті користується додатком Lox Club — платформа для знайомств євреїв з доволі високими стандартами.

"Мета додатку — допомогти справжнім, добре розвиненим та амбітним людям зустрітися одне з одним…Нарешті ти зможеш зустріти когось, кого ваша бабуся схвалила б", — зазначають розробники сайту знайомств.

[ + – ] Тімоті Шаламе та Зендея знялися у фільмі "Дюна" та часто з'являлися разом на червоних доріжках. Фото: Getty Images

Зазначимо, що раніше Тімоті Шаламе зустрічався з донькою Джонні Деппі Лілі-Роуз Депп. Вони разом знімалися у фільмі "Король" 2019 року. Після їхнього розставання пройшло близько двох років.

Після Лілі-Роуз Депп зірка фільму "Дюна" зустрічався з мексиканською акторкою Ейсою Гонсалес. А наразі ж 26-річний актор шукає дівчину на сайті знайомств "для євреїв".

Тим часом Лілі-Роуз Депп запідозрили в новому романі з американським актором. Проте їхні стосунки тривали недовго.

Нагадаємо, Тімоті Шаламе зніметься в новій екранізації відомої історії про Віллі Вонку. З'явилися перші кадри зі зйомок картини, вихід якої запланований на 2023 рік.