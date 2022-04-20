Тімоті Шаламе помітили з новою дівчиною (відео)

У Мережі обговорюють новий ймовірний роман знаменитості.

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Напередодні 26-річного американського актора французького походження Тімоті Шаламе помітили в компанії моделі Victoria’s Secret Сари Талабі. Про це пише Page Six.

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Закохану пару "підловили" на фестивалі Coachella. Як відомо, Тімоті та його 22-річна супутниця стояли обіймаючись під час концерту.

[ + – ] Тімоті Шаламе помітили з дівчиною на фестивалі Coachella

"Я була на Coachella в ці вихідні разом з Тімоті та моєю сестрою-близнючкою. Ми всі тусувались і рухалися під музику", — розповіла нова ймовірна дівчина Тімоті Шаламе. Проте на запитання, чи цілувала модель актора, вона прямо не відповіла. Хоча в інтернеті "гуляють" фото та відео, на яких зірка фільму "Дюна" цілується з невідомою дівчиною.

Сам Тімоті ніяк не прокоментував чутки в Мережі про його новий ймовірний роман.

[ + – ] 22-річна модель Сара Талабі

Зазначимо, що раніше Тімоті зустрічався з донькою Джонні Деппі Лілі Роуз-Депп та мексиканською акторкою Ейсою Гонсалес. З Лілі-Роуз вони разом знімалися у фільмі "Король" 2019 року. Після їхнього розставання пройшло близько двох років.

Нагадаємо, Тімоті Шаламе раніше шукав дівчину на сайті знайомств для євреїв з високими стандартами.

Також Фокус писав про те, що 26-річний Тімоті Шаламе знявся для китайського Vogue+. Актор не тільки позував у різних вбраннях для головної сторінки глянцю і на розворотах журналу, а й став запрошеним редактором.