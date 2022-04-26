Модель Victoria's Secret: що відомо про нову дівчину Тімоті Шаламе

Напередодні закохану пару "підловили" папараці.

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У 26-річного актора Тімоті Шаламе нові романтичні стосунки. Його обраницею стала нігерійська модель Сара Талабі. Про це пише Page Six.

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Напередодні їх помітили під час концерту на фестивалі Coachella. Пара обіймалась та цілувалася, і ці фото та відео облетіли всю мережу, засмутивши вірних фанаток зірки "Дюни".

Згодом Сара виклала фото з Тімоті у соцмережі та позначила його акаунт. "Кращий час з кращою компанією", — підписала знімок модель Victoria’s Secret.

Проте на запитання, чи цілувала 22-річна модель Шаламе, Сара прямо не відповіла.

"Але було б чудово натомість запитати наших світових лідерів, чому Земля зараз втрачає 1,2 трильйона тонн льоду щороку через глобальне потепління", — пішла від прямої відповіді нова ймовірна дівчина Тімоті Шаламе.

Сара Талабі — відома активістка, модель Victoria's Secret, сценаристка і фешн-блогерка.

[ + – ] Нова ймовірна дівчина Тімоті Шаламе

У Мережі з'являються різні версії щодо можливого роману між Тімоті та нігерійською моделлю.

Хтось впевнений, що це не більше ніж піар молодої моделі. Інші вважають, що нічого серйозного між ними немає — Тімоті та Сара просто потусувались на одній вечірці, а продовження в цього роману не може бути.

Сама Сара заявляє, що фанатки Тімоті серйозно погрожують їй та просять покинути актора. Втім, чи це дійсно правда, з'ясувати складно. Можливо, ця вся історія просто частина великої піар-кампанії Сари.

Нагадаємо, Тімоті Шаламе помітили в компанії невідомої дівчини на фестивалі Coachella. Вони танцювали та цілувались. Згодом виявилось, що це 22-річна модель Сара Талабі.