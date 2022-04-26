Урок стиля от Блейк Лайвли: как выделиться в толпе и с чем носить яркий костюм

Актриса любит и умеет носить классические брючные костюмы, умело сочетая их со смелыми топами, блузами или вовсе обходясь без них.

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34-летняя актриса и жена Райана Рейнольдса Блейк Лайвли была замечена на улицах Нью-Йорка в костюме в стиле 70-ых. Она нарядилась в оранжевые пиджак и расклешенные брюки и ассиметричный топ из лайкры.

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Образ актриса дополнила сине-розовыми серьгами, ремнем с крупной пряжкой, бело-желтой сумочкой Louis Vuitton и бежевыми туфлями с золотистыми заклепками.

Обыватели так и не поняли, была Блейк в образе какой-то из своих героинь из нового проекта или же действительно выбрала такой наряд, чтобы поностальгировать. В любом случае, выглядела она по-весеннему ярко и заметно выделялась из общей толпы.

[ + – ] Блейк Лайвли в образе диско-дивы Фото: Getty Images

Сейчас Лайвли снимается в нескольких фильмах, в том числе в картине "Создание", где ее партнерами являются Лин-Мануэль Миранда и Ричард Гир.

В этом году Блейк и Райан будут праздновать 10-летие брака. Они познакомились в начале 2010 года во время работы над проектом "Зеленый фонарь", а встречаться начали в в октябре 2011-го.

9 сентября 2012 года влюбленные поженились. Сейчас они воспитывает трех дочерей: семилетнюю Джеймс, пятилетнюю Инес и двухлетнюю Бетти.

Недавно Блейк посетила вечеринку по случаю 27-летия подруги Джиджи Хадид в Zero Bond на Манхэттене без Райана. Она выглядела прекрасно в облегающем фиолетовом мини-платье, дополненном смелым красным стеганым клатчем и подходящими туфлями на каблуке, украшенными золотом.

[ + – ] Блейк Лайвли на дне рождения Джиджи Хадид

Напомним, ранее Блейк появилась в темно-синем костюме с откровенным декольте.