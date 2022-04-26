Блейк Лайвлі показала ідеальний діловий комплект

Акторка любить і вміє носити класичні брючні костюми, вміло поєднуючи їх зі сміливими топами, блузами або зовсім обходячись без них.

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34-річна акторка та дружина Раяна Рейнольдса Блейк Лайвлі була помічена на вулицях Нью-Йорка в костюмі в стилі 70-х. Вона вбралася в помаранчеві піджак і розкльошені штани й асиметричний топ із лайкри.

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Образ актриса доповнила синьо-рожевими сережками, ременем із великою пряжкою, біло-жовтою сумочкою Louis Vuitton та бежевими туфлями із золотистими заклепками.

Обивателі так і не зрозуміли, була Блейк в образі якоїсь зі своїх героїнь із нового проєкту або ж справді обрала таке вбрання, щоб поностальгувати. У будь-якому випадку, вона мала по-весняному яскравий вигляд і помітно виділялася із загального натовпу.

[ + – ] Блейк Лайвлі в образі диско-діви Фото: Getty Images

Зараз Лайвлі знімається в кількох фільмах, у тому числі в картині "Створення", де її партнерами є Лін-Мануель Міранда та Річард Гір.

Цього року Блейк і Раян святкуватимуть 10-річчя шлюбу. Вони познайомилися на початку 2010 року під час роботи над проєктом "Зелений ліхтар", а зустрічатися почали в жовтні 2011-го.

9 вересня 2012 року закохані одружилися. Зараз вони виховують трьох дочок: семирічну Джеймс, п'ятирічну Інес і дворічну Бетті.

Нещодавно Блейк відвідала вечірку з нагоди 27-річчя подруги Джіджі Хадід у Zero Bond на Манхеттені без Раяна. Вона мала чудовий вигляд в облягаючій фіолетовій мінісукні, доповненій сміливим червоним стьобаним клатчем і підходящими туфлями на підборах, прикрашеними золотом.

[ + – ] Блейк Лайвлі на дні народження Джіджі Хадід

Нагадаємо, раніше Блейк з'явилася в темно-синьому костюмі з відвертим декольте.