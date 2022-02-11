Блейк Лайвлі продемонструвала штанний костюм з акцентом на декольте

Штанні костюми стали must-have в образі кожної модниці, яка наслідує сучасні тренди та віяння моди.

34-річна американська акторка та фотомодель Блейк Лайвлі вийшла у світ на прем'єру бродвейського спектаклю Г'ю Джекмана "Продавець музики" в Театрі зимового саду в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

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Знаменитість вийшла на червону доріжку в розкішному луці. На ній був насичений фіолетовий штанний костюм та шовкова сорочка з доволі глибоким декольте від Sergio Hudson.

Як аксесуари акторка додала до образу довгі сережки, декілька каблучок та невеликий клатч. Волосся Блейк було укладене в легкі локони, а на обличчі був свіжий нейтральний макіяж.

[ + – ] Блейк Лайвлі в Нью-Йорку

Раніше Фокус писав про стильний яскраво-рожевий штанний костюм, який продемонструвала німецька супермодель Гайді Клум. Свій аутфіт знаменитість доповнила укороченою водолазкою в тон костюму, що оголила її живіт.

Нагадаємо, Блейк Лайвлі та її чоловік, 45-річний канадо-американський актор Раян Рейнольдс прогулялися по Нью-Йорку. Пара, яка познайомилася на знімальному майданчику та виховує трьох дітей, мило йшла, тримаючись за руки.