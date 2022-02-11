Блейк Лайвли продемонстрировала брючный костюм с акцентом на декольте

Брючные костюмы стали must-have в образе каждой модницы, следующей современным трендам и веяниям моды.

34-летняя американская актриса и фотомодель Блейк Лайвли вышла в свет на премьеру бродвейского спектакля Хью Джекмана "Продавец музыки" в Театре зимнего сада в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

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Знаменитость вышла на красную дорожку в роскошном луке. Для публичного появления она предпочла насыщенный фиолетовый брючный костюм и шелковую рубашку с довольно глубоким декольте от Sergio Hudson.

В качестве аксессуаров актриса добавила к образу длинные серьги, несколько колец и небольшой клатч. Волосы Блейк были уложены в легкие локоны, а на лице был свежий нейтральный макияж.

[ + – ] Блейк Лайвли в Нью-Йорке

Ранее Фокус писал о стильном ярко-розовом брючном костюме, который продемонстрировала немецкая супермодель Хайди Клум. Свой аутфит знаменитость дополнила укороченной водолазкой в тон костюма, которая обнажила ее живот.

Напомним, Блейк Лайвли и ее муж, 45-летний канадо-американский актер Райан Рейнольдс прогулялись по Нью-Йорку. Пара, познакомившаяся на съемочной площадке и воспитывающая троих детей, мило шла, держась за руки.