Рецепт сырников с поджаркой, которые всегда получаются от Евгения Клопотенко

Секрет сырников - аппетитная золотистая корочка.

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Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко у себя на Youtube-канале рассказал, как приготовить вкусные классические сырники, которые получатся с первого раза.

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Для двух порций нам понадобится:

Творог (9 % жирности) 400 гр

Яйцо 1 шт.

Мука 3 ст. ложки и дополнительно для панировки

Сахар 3 ст. ложки

Подсолнечное масло для жарки 3-4 ст. ложки

Соль 1 щепотка

Ванильный сахар 10 гр

Пошаговый рецепт

Возьмите творог — он может быть магазинным или домашним, главное сухим и не слишком кислым, переложите его в небольшую стеклянную или пластиковую миску, добавьте щепотку соли, яйцо, сахар и ванильный сахар. Если хотите, чтобы сырники получились сладкими, добавьте еще сахара на ваш вкус.

Перемешайте все ингредиенты до однородной массы. Удобно использовать для этого вилку, ложку или толкушку для пюре.

К полученной творожной смеси добавьте 3 ст. л. пшеничной муки. Если творог оказался мокрый, добавьте на одну ложку муки больше. Главное не перестарайтесь. Сырники должны получиться нежными.

Смажьте руки подсолнечным маслом и скатайте небольшие шарики из творожной массы. Примерно 3-4 см диаметром. Слегка приплюсните их, чтобы получились шайбочки.

Запанируйте творожные заготовки в муке, чтобы при обжарке они покрылись красивой аппетитной золотистой корочкой и не потеряли форму

Хорошо расколите сковородку с 3-4 столовыми ложками подсолнечного масла на среднем огне. Сложите сырники, не уменьшая огонь при жарке, чтобы получить идеальную корочку. Жарьте по 2-3 минуты с каждой стороны и следите, чтобы сырники не пригорели.

Готовые сырники положите на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло. Затем переложите на тарелку для подачи, полейте сверху сметаной, варенье, медом, украсьте ягодами. Приятного аппетита!

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