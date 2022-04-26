Рецепт сирників із піджаркою, які завжди виходять, від Євгена Клопотенка

Секрет сирників — апетитна золотиста скоринка.

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Український шеф-кухар Євген Клопотенко у себе на Youtube-каналі розповів, як приготувати смачні класичні сирники, які вийдуть з першого разу.

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Для двох порцій нам знадобиться:

сир (9% жирності) 400 гр;

яйце 1 шт.;

борошно 3 ст. ложки та додатково для панування;

цукор 3 ст. ложки;

соняшникова олія для смаження 3-4 ст. ложки;

сіль 1 дрібка;

ванільний цукор 10 г.

Покроковий рецепт

Візьміть сир — він може бути магазинним або домашнім, головне сухим і не дуже кислим, перекладіть його в невелику скляну або пластикову миску, додайте дрібку солі, яйце, цукор і ванільний цукор. Якщо хочете, щоб сирники вийшли солодкими, додайте ще цукру на ваш смак.

Перемішайте усі інгредієнти до однорідної маси. Зручно використовувати для цього виделку, ложку або товкачку для пюре.

До отриманої суміші сиру додайте 3 ст. л. пшеничного борошна. Якщо сир виявився мокрим, додайте на одну ложку борошна більше. Головне не перестарайтеся. Сирники мають вийти ніжними.

Змастіть руки олією і скачайте невеликі кульки із сирної маси. Приблизно 3-4 см діаметром. Злегка приплюсніть їх, щоб вийшли шайбочки.

Запаніруйте сирні заготовки в борошні, щоб під час обсмажування вони покрилися красивою апетитною золотистою скоринкою і не втратили форму.

Добре розігрійте сковорідку з 3-4 столовими ложками олії на середньому вогні. Складіть сирники, не зменшуючи вогонь під час смаження, щоб отримати ідеальну скоринку. Смажте по 2-3 хвилини з кожного боку та стежте, щоб сирники не пригоріли.

Готові сирники покладіть на паперовий рушник, щоб стекла зайва олія. Потім перекладіть на тарілку для подачі, полийте зверху сметаною, варенням, медом, прикрасьте ягодами. Смачного!

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